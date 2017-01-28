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Дни культуры Узбекистана могут пройти в этом году в России

Дни культуры Узбекистана могут пройти в этом году в России

Заместитель министра по делам культуры и спорта Республики Узбекистан Фарход Джураев встретился с заместителем главы Минкультуры России Аллой Маниловой. Были обсуждены планы в области культурного сотрудничества на текущий год.

Намечено несколько проектов, которые могут быть осуществлены в 2017 году, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу министерства культуры РФ. Крупнейший из них - Дни культуры Узбекистана, которые запланировано провести в России.

В честь 25-летия со дня установления дипломатических отношений между двумя странами намечено провести в Москве выставку. На ней будут представлены экспонаты из собрания Государственного музея Республики Каракалпакстан им. И.Савицкого.

Есть планы сотрудничества и в театральной сфере. Крупнейшие российские театры готовы принять на стажировку технических работников из театров Узбекистана. Возможны и обменные гастроли ведущих театров двух стран.

Анна Ним.
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Анна Ним
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