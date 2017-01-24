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Ученики курсов суми-е покажут свои работы публике

Ученики курсов суми-е покажут свои работы публике

2 февраля в 17:00 в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы откроется выставка полихромной живописи суми-е.

При МКСК действуют курсы по обучению этой традиционной технике японской живописи тушью. Их преподаватель – мастер суми-е, Гаянэ Матевосян. Выставка станет своеобразным «отчётом» о работе курсов. Свои произведения представят пятнадцать учеников, а также сама Гаянэ Матевосян.

Для своих работ ученики курсов выбрали классические сюжеты живописи суми-е, изображая цветы, птиц и пейзажи.

Вход на церемонию открытия выставки – свободный, сообщает МКСК.

Анна Ним.
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Анна Ним
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