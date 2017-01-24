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Дуэт Sky Angels получил «Золотого клоуна» в Монако (видео)

Дуэт Sky Angels получил «Золотого клоуна» в Монако (видео)

Дуэт узбекистанских акробатов Sky Angels (Небесные ангелы) получил высшую награду Международного циркового фестиваля Монако - статуэтку «Золотой клоун».

Кристина Воробьёва и Рустам Османов сумели поразить публику и жюри рискованным номером под песню группы Queen «Show must go on». Уникальность их техники состоит в том, что гимнасты работают без страховочных тросов. Они держатся за акробатический трос зубами, демонстрируя при этом безукоризненно точные и изящные поддержки высокой степени сложности.

«Золотым клоуном» была также отмечена акробатическая труппа Сергея Трушина (Россия), сообщает hellomonaco.com.

В сентябре прошлого года Кристина Воробьёва и Рустам Османов стали лауреатами 15-го Международного молодёжного фестиваля циркового искусства, состоявшегося в Москве.



Анна Ним.
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Анна Ним
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