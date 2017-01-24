Дуэт Sky Angels получил «Золотого клоуна» в Монако (видео)
Дуэт узбекистанских акробатов Sky Angels (Небесные ангелы) получил высшую награду Международного циркового фестиваля Монако - статуэтку «Золотой клоун».
Кристина Воробьёва и Рустам Османов сумели поразить публику и жюри рискованным номером под песню группы Queen «Show must go on». Уникальность их техники состоит в том, что гимнасты работают без страховочных тросов. Они держатся за акробатический трос зубами, демонстрируя при этом безукоризненно точные и изящные поддержки высокой степени сложности.
«Золотым клоуном» была также отмечена акробатическая труппа Сергея Трушина (Россия), сообщает hellomonaco.com.
В сентябре прошлого года Кристина Воробьёва и Рустам Османов стали лауреатами 15-го Международного молодёжного фестиваля циркового искусства, состоявшегося в Москве.
Анна Ним.