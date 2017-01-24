Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Светлый сайт

Наш канал в телеграм
→ Новый рекорд фильма «Ла-Ла Ленд»: 14 номинаций на «Оскар»

Новый рекорд фильма «Ла-Ла Ленд»: 14 номинаций на «Оскар»

Новый рекорд фильма «Ла-Ла Ленд»: 14 номинаций на «Оскар»

24 января Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на кинопремию "Оскар" 2017 года. 89-я церемония вручения премий состоится 26 февраля. Ведущим будет Джимми Киммел.

Ещё до начала церемонии поставлен очередной рекорд: музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" представлена в целых 14-ти номинациях. Многообещающее начало: меньше месяца назад мелодрама победила на «Золотом глобусе» во всех семи номинациях, в которых участвовала.

Лучшим фильмом могут стать ленты "Прибытие" Денни Вильнева, "Ограды" (режиссер Дензел Вашингтон), "По соображениям совести" Мэла Гибсона, "Любой ценой" (Дэвид Маккензи), "Скрытые фигуры" (Тед Мелфи), "Ла-Ла Ленд" (Дэмьен Шазелл), "Манчестер у моря" (Кеннет Лонерган) и "Лунный свет" (Барри Дженкинс).

Лучшим режиссёром может стать Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл (Ла-Ла Ленд), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинс ("Лунный свет").

Претендентами на лучшую мужскую роль первого плана стали Кейси Аффлек, ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), обладатель "Золотого глобуса" Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан фантастик") и Дэнзел Вашингтон ("Ограды").

Среди актрис первого плана на «Оскар» номинированы Изабель Юппер ("Она"), Рут Неггу ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмму Стоун ("Ла-Ла Ленд") или Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").

За лучшую мужскую роль второго плана будут бороться Махершала Али ("Лунный свет"), Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), Дев Патель ("Лев) и Майкл Шеннон ("Под покровом ночи").

На приз за лучшую женскую роль второго плана номинированы Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры") и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").

Награду за операторскую работу могут завоевать "Прибытие", "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Лунный свет" или "Молчание". Фильмы "Любой ценой", "Ла-Ла Ленд", "Лобстер", "Манчестер у моря" и "Женщины XX века" соперничают за "Лучший оригинальный сценарий", а "Прибытие", "Ограды", "Скрытые фигуры", "Лев" и "Лунный свет" - за "Лучший адаптированный сценарий".

В номинации иностранных фильмов представлены "Тони Эрдманн", "Моя земля", "Вторая жизнь Уве", "Коммивояжер" и "Танна".

И, наконец, среди анимационных лент на «Оскар» претендуют "Зверополис", "Кубо. Легенда о самурае", "Моана", "Жизнь цуккини" и "Красная черепаха".

Анна Ним.
Комментарии
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Топ статей за 5 дней

В андижанском ТРЦ «Узбегим» мать уронила ребенка с эскалатора. Малыш умер

Минздрав: семейных врачей в поликлиниках заменят педиатры и терапевты

Центробанк снимает ограничения по использованию корпоративных пластиковых карт

Центробанк обещает решить вопрос с обналичиванием денежных средств

Похожие статьи
Теги
Анна Ним
LCN