Новый рекорд фильма «Ла-Ла Ленд»: 14 номинаций на «Оскар»
24 января Американская киноакадемия опубликовала список номинантов на кинопремию "Оскар" 2017 года. 89-я церемония вручения премий состоится 26 февраля. Ведущим будет Джимми Киммел.
Ещё до начала церемонии поставлен очередной рекорд: музыкальная мелодрама Дэмьена Шазелла "Ла-Ла Ленд" представлена в целых 14-ти номинациях. Многообещающее начало: меньше месяца назад мелодрама победила на «Золотом глобусе» во всех семи номинациях, в которых участвовала.
Лучшим фильмом могут стать ленты "Прибытие" Денни Вильнева, "Ограды" (режиссер Дензел Вашингтон), "По соображениям совести" Мэла Гибсона, "Любой ценой" (Дэвид Маккензи), "Скрытые фигуры" (Тед Мелфи), "Ла-Ла Ленд" (Дэмьен Шазелл), "Манчестер у моря" (Кеннет Лонерган) и "Лунный свет" (Барри Дженкинс).
Лучшим режиссёром может стать Дени Вильнев ("Прибытие"), Мэл Гибсон ("По соображениям совести"), Дэмьен Шазелл (Ла-Ла Ленд), Кеннет Лонерган ("Манчестер у моря") и Барри Дженкинс ("Лунный свет").
Претендентами на лучшую мужскую роль первого плана стали Кейси Аффлек, ("Манчестер у моря"), Эндрю Гарфилд ("По соображениям совести"), обладатель "Золотого глобуса" Райан Гослинг ("Ла-Ла Ленд"), Вигго Мортенсен ("Капитан фантастик") и Дэнзел Вашингтон ("Ограды").
Среди актрис первого плана на «Оскар» номинированы Изабель Юппер ("Она"), Рут Неггу ("Лавинг"), Натали Портман ("Джеки"), Эмму Стоун ("Ла-Ла Ленд") или Мэрил Стрип ("Флоренс Фостер Дженкинс").
За лучшую мужскую роль второго плана будут бороться Махершала Али ("Лунный свет"), Джефф Бриджес ("Любой ценой"), Лукас Хеджес ("Манчестер у моря"), Дев Патель ("Лев) и Майкл Шеннон ("Под покровом ночи").
На приз за лучшую женскую роль второго плана номинированы Виола Дэвис ("Ограды"), Наоми Харрис ("Лунный свет"), Николь Кидман ("Лев"), Октавия Спенсер ("Скрытые фигуры") и Мишель Уильямс ("Манчестер у моря").
Награду за операторскую работу могут завоевать "Прибытие", "Ла-Ла Ленд", "Лев", "Лунный свет" или "Молчание". Фильмы "Любой ценой", "Ла-Ла Ленд", "Лобстер", "Манчестер у моря" и "Женщины XX века" соперничают за "Лучший оригинальный сценарий", а "Прибытие", "Ограды", "Скрытые фигуры", "Лев" и "Лунный свет" - за "Лучший адаптированный сценарий".
В номинации иностранных фильмов представлены "Тони Эрдманн", "Моя земля", "Вторая жизнь Уве", "Коммивояжер" и "Танна".
И, наконец, среди анимационных лент на «Оскар» претендуют "Зверополис", "Кубо. Легенда о самурае", "Моана", "Жизнь цуккини" и "Красная черепаха".
Анна Ним.