Девушка из Узбекистана стала участницей конкурса «Краса Вселенной-2017»
26-летняя Анета Султанова стала первой участницей четвертьфинала международного конкурса красоты «Краса Вселенной 2017» от Республики Узбекистан.
Анета живет в Ташкенте, работает мастером ногтевого сервиса в одном из столичных салонов красоты. Девушка увлекается рекламными съемками и не раз принимала участие в модных показах отечественных дизайнеров.
«Цель моего участия в конкурсе красоты – испытать свои силы, узнать, чего я могу достичь и добиться. Кроме того, это, конечно, море позитивных эмоций, впечатлений, новых знакомств. Я постараюсь приложить все усилия, чтобы победить в этом конкурсе», - рассказала Анета в своем видео-обращении.
При этом в оргкомитете конкурса заявили, что они продолжают принимать и рассматривать анкеты от девушек из Узбекистана.
Отметим, что конкурс красоты «Краса Вселенной» — это новый ежегодный социально-значимый проект мирового масштаба, в котором принимают участие незамужние совершеннолетние девушки. Проект на сегодняшний день является единственным в мире международным конкурсом красоты мирового масштаба российского производства.
По словам организаторов, мероприятие направлено на создание общественной площадки для пропаганды здорового образа жизни, нравственных и семейных ценностей, которые способствовали бы улучшению жизни каждого человека.
Как отмечается на официальном сайте «Красы Вселенной», победительница получает не только подарки от спонсоров и партнеров, но и хороший денежный приз, а также имиджевые фотосессии от известных международных брендов и возможность участия в интересных социальных проектах.