→ В Ташкенте прозвучали шедевры XX века

В Ташкенте прозвучали шедевры XX векаКонцерт, состоявшийся на днях в Органном зале Государственной консерватории Узбекистана, стал своего рода окном в современную музыку прекрасного и яростного ХХ века. В тот вечер камерный оркестр «Туркистон» (художественный руководитель заслуженный деятель искусств Узбекистана Э.Азимов) под управлением лауреата Международных конкурсов Руслана Бекмаева представил слушателям программу, в которую вошли музыкальные опусы выдающихся композиторов ушедшего столетия: Г.Холста, Б.Бартока, Д.Шостаковича и А.Шенберга.
Кстати, это не первое выступление молодого дирижера с прославленным коллективом. В начале прошлого года «Туркистон» под его управлением подарил слушателям немало положительных эмоций и ярких впечатлений. Замечу, тот концерт также проходил в Органном зале. А так как бессменный руководитель «Туркистона» Эльдар Азимов давно отступил от правила «единоличного господства» коллективом, то он и на сей раз доверил свое место за дирижерским пультом молодому Бекмаеву. Этот жест «доброй воли» заметно отличает уважаемого маэстро от коллег. Уж кто, как не он, прекрасно понимает, что сцена является главным учителем профессионала, поэтому и дает Эльдар Сарварович возможность раскрыться талантливой молодежи за своим пультом.
Руслану Бекмаеву двадцать один, шестнадцать из них он занимается дирижированием и четырнадцать играет на кларнете. Учился сначала в РСМАЛ имени В.А.Успенского, затем в лицее при Государственной консерватории Узбекистана, а в настоящее время он студент 3 курса бакалавриата ташкентской консерватории. В течение всех этапов обучения Бекмаева его педагогом по классу кларнета является известный музыкант, заслуженный артист Узбекистана, профессор Б.С.Салихов, воспитавший целую плеяду талантливых кларнетистов. Мама Руслана - Галия Бекмаева - музыкант. Много лет она отдала Заслуженному коллективу Национальному симфоническому оркестру Узбекистана, в составе которого играла на самых разных сценических площадках. Очень часто она брала с собой на репетиции и концерты маленького Руслана. Так что волшебная атмосфера оркестрового таинства была тем самым воздухом, которым мальчик дышал с детства. Именно там и произошла его встреча с человеком, благодаря которому Руслан и увлекся дирижированием. Им оказался маэстро Неймер, который уже тогда занимался тем, чем мало, кто занимался. Он учил детей дирижированию, профессии дирижера. Владимиру Борисовичу удалось зарядить своего ученика, сделав эту профессию определенным смыслом его жизни. Благодаря Неймеру, Руслан дирижировал в Ташкенте многими симфоническими оркестрами, а в составе его класса выезжал на гастроли в ближнее и дальнее зарубежье. Бекмаев является участником многих акций Международного Благотворительного Фонда Владимира Спивакова, в концертах которого выступал как дирижер. Немало времени уходит у него и на занятия кларнетом, который подобно классическому балету требует ежедневную муштру. Этот инструмент занимает немаловажное место в его жизни. С ним он выиграл многие музыкальные конкурсы, и выступил во многих концертных программах.
В тот вечер концерт «Музыка ХХ века» собрал полный зал. С самого первого аккорда чувствовалось, что «Туркистон» представляет собой слаженную команду, которая воплощает малейшие намеки дирижера. Оркестранты играли с большим энтузиазмом, наполняя музыку выразительными эмоциями. Отмечу, что в этой программе особо проявился интерес молодого музыканта к музыке ХХ столетия, что свидетельствует об элитарности его художественного вкуса и сообщает о духовном складе его личности.
Концерт открылся исполнением музыкального опуса Густава Холста – английского композитора, очень интересного и самобытного, увлекавшегося восточной философией и искусством, вследствие чего появились две его оперы – «Сита» и «Савитри». Наиболее известным произведением композитора является симфоническая сюита «Планеты». Однако в концерте прозвучала Сюита Святого Павла, написанная в 1912 году. Названа она была в честь Школы Святого Павла для девочек в Великобритании, где Холст преподавал музыку. Для этого учебного заведения он написал немало произведений.
Сюита Святого Павла очень интересное сочинение и по замыслу, и по оркестровке, и по гармонии, и по захватывающей музыке. И, несмотря на то, что она впервые исполнялась в Узбекистане, сюита прозвучала настолько убедительно и проникновенно, что автор этих строк вправе констатировать: партитура Святого Павла обрела своего – если не единственного, то, по крайней мере, достойного интерпретатора.
Творчество Бэлы Бартока принадлежит к числу выдающихся явлений ХХ столетия, а он сам относится к категории тех удивительных композиторов, которые составили величие и основную ценность того времени наряду с К. Дебюсси, М.Равелем, А.Скрябиным, И.Стравинским, П.Хиндемитом, С.Прокофьевым, Д.Шостаковичем. Самобытность искусства этого композитора связана с углубленным изучением и творческой разработкой богатейшего фольклора Венгрии и других народов Восточной Европы. По этому поводу Барток говорил: «Творить, опираясь на народные песни, - это самая трудная задача, во всяком случае, не легче создания оригинальной тематики. При переработке народной песни или даже при простой гармонизации требуется такое же «вдохновение», как и при написании произведения на собственную тему». Соединяя фольклорный мелос с приемами музыкального авангарда, Барток стал одним из наиболее глубоких и влиятельных новаторов в музыке ХХ века.
Ярким примером явились исполненные в концерте Румынские народные танцы – цикл из шести коротких фортепианных пьес, написанные композитором в 1915 году. Этот опус был посвящен Иону Бушиция – собирателю венгерского фольклора. Каждый танец имел свое название. Но первое же исполнение их в концерте удручило автора. Публика вежливо поаплодировала, но не более того. Поэтому он создал в 1917 году оркестровую версию этих танцев. Однако в концертной программе «Туркистона» этот цикл был исполнен в переложении Артура Виллнера. Музыка Бартока под руками Руслана Бекмаева звучала мелодически обаятельно, красочно, пленяя яркой характеристичностью. И, несмотря на то, что сложилась едва ли не устойчивая традиция в исполнении Румынских танцев, это сочинение воспринималось первозданно, как если бы слушатель его прежде не слышал.
С успехом было исполнено и Анданте из Второго концерта для фортепиано с оркестром академического композитора ХХ столетия Дмитрия Шостаковича. Этот опус был написан в 1957 году и посвящен композитором сыну Максиму, который в тот период учился в Центральной школе при Московской консерватории. Премьера состоялась 10 мая этого же года в день 19-летия Максима Шостаковича. Сын исполнил сочинение-подарок своего отца с Государственным симфоническим оркестром под управлением Н. Аносова. Характер музыки концерта «определяют образы юности, или, скорее всего, отрочества — переходной поры от детства к юности». Лирическая глубина второй части концерта в полной мере отразилась в интерпретации юной солистки лауреата Республиканских конкурсов Нигины Тошпулатовой (класс профессора М.В.Гумарова).
Венчал концерт опус Арнольда Шенберга, чье творчество кратко можно охарактеризовать как новаторское. Он прожил интересную и насыщенную жизнь, создав свою школу в музыке. Оставил композитор интересное наследие и целую плеяду учеников. Его называют одним из выдающихся композиторов ХХ века.
Секстет «Просветленная ночь», прозвучавший в концерте в авторском переложении для струнного оркестра, написан в 1899 году по поэме Рихарда Демеля «Женщина и мир». Он явно продолжает линию позднего романтизма. В литературном первоисточнике Секстета содержатся типичные сюжеты романтической эпохи: женщина и мужчина; лунная ночь; восторг перед красотой природы. Он прозвучал в тот вечер с таким сердечным отзвуком, который позволяет поставить Руслана Бекмаева в один ряд с лучшими интерпретаторами музыки Шенберга. Не случайно после «Просветленной ночи» слушатели устроили продолжительную овацию исполнителям, вызывая и вызывая на поклон молодого дирижера. Позже художественный руководитель «Туркистона» Эльдар Азимов скажет своему коллективу: «Сегодня я полюбил вас еще больше!», отметив при этом благоговейное отношение Бекмаева к исполняемой музыке и умение заразить этим чувством музыкантов и слушателей.
Отрадно, что в тот вечер в Органном зале было немало одухотворенных молодых людей и подростков. Возможно некоторые из них, впервые попав на концерт современной музыки, стали собеседниками Руслана Бекмаева, пригласившего их к размышлению на равных о красоте, запечатленной в музыкальных звуках. Его жест был одновременно ярок и строг, никакого позерства, театральщины, игры на публику. Все, кто находились на сцене и в зале заметили – какой неподдельный, по-юношески открытый восторг, рождаемый прикосновением к поэтическим таинствам исполняемых партитур, испытывал молодой дирижер, и как вдохновенно на это откликался оркестр. Бесспорно, прошедший концерт явился праздником высокой музыки. Радость и грусть, ностальгия и игра, вложенные музыкантами в каждое произведение, были в полной мере прочувствованы залом, благодарившим исполнителей искренними аплодисментами.
Инесса Гульзарова, музыковед.
Фото Михаила Левковича.