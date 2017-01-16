Фонд им. Батыра Закирова подвёл итоги юбилейного года
Фонд им. Батыра Закирова в лице его председателя Фаруха Закирова поделился итогами деятельности за прошедший 2016 год. Он был насыщен мероприятиями, поскольку Фонд широко отмечал 80-летний юбилей Народного артиста Узбекистана Батыра Закирова. Согласно своим уставным задачам, главная из которых - сохранение и пропаганда творческого наследия выдающегося певца, художника и поэта, в ушедшем году были проведены следующие акции:
В январе 2016-го была достигнута договорённость о совместном проведении с Академией художеств Узбекистана Республиканского конкурса художников «Нарисуй мне песню», приуроченного к юбилею певца.
С февраля по апрель фонд занимался организационной деятельностью. К освещению конкурса были привлечены отечественные СМИ. В это же время фирмой «Медиа-Мания» были выпущены новые CD-альбомы Батыра Закирова: «Монолог Меджнуна» и «Поёт семья Закировых». Записи, использованные при их подготовке, были предоставлены фондом певца.
Открытие Республиканского конкурса художников «Нарисуй мне песню» состоялось 26 апреля 2016 года в Центральном выставочном зале Академии художеств. На празднике выступил государственный эстрадный оркестр им. Б. Закирова.
28 апреля творческая встреча, посвящённая юбилеям Батыра и Фаруха Закировых, состоялась при участии руководства фонда в актовом зале Национальной библиотеки Узбекистана им. А. Навои.
30 апреля юбилей был отмечен в Ахангаране, где работает школа искусств им. Б.Закирова. По инициативе Фонда в городском парке состоялся большой концерт с участием звёзд узбекской эстрады и местных самодеятельных коллективов.
Итоги конкурса «Нарисуй мне песню» были подведены 8 мая 2016 года. В Центральном выставочном зале Академии художеств прошла церемония награждения лауреатов почётными дипломами. Выступили известные деятели культуры и искусства. Награждение широко освещалось в средствах массовой информации.
В ноябре-декабре при спонсорской поддержке компании Vilena Inform в честь юбилея Батыра Закирова были выпущены подарочные календари с репродукциями картин победителей конкурса.
Фонд им. Батыра Закирова, созданный в 1995 году, продолжает свою деятельность, направленную на укрепление и развитие эстрадно-музыкального искусства Узбекистана, и приглашает к сотрудничеству.