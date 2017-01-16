Названы самые популярные книги прошедшего года
Духовно-просветительский торговый комплекс «Китоб олами» («Книжный мир») подвёл итоги 2016 года. Специалисты комплекса составили список изданий, которые пользовались наибольшим спросом у покупателей.
В категории социально-политической литературы наиболее популярны произведения Первого Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова, сообщает ИА «Жахон».
Первое место в рейтинге изданий, посвящённых воспитанию и нравственности, делят две книги Тохира Малика - «Мехмон туйгулар» и «Одамийлик мулки». В список также входят книга Шейха Мухаммада Содика Мухаммада Юсуфа «Рухий тарбия», «Кабуснамэ» Кайковуса и «Оила энциклопедияси» («Энциклопедия семьи»).
Читатели художественной литературы чаще всего выбирали романы «Икки эшик ораси» Уткира Хашимова, «Я - Темур, властитель Вселенной» Марселя Бриона, «И дольше века длится день» Ч. Айтматова. В список попали, кроме того, «Девон» Эркина Вохидова, «Алхимик» Пауло Коэльо, «Конли йургаклар» Абдурашида Нурмуродова и «Великий Гэтсби» Френсиса Скотта Фицжеральда.
В перечень наиболее востребованных книг для детей и подростков входят «Сарик девни миниб» Худойберди Тухтабоева, «Путешествия Гулливера» Джонатана Свифта, «Озорник» Гафура Гуляма, «Анор» Абдуллы Каххара, «Сказки для чтения в кругу семьи», сборник узбекских народных сказок «Тахир и Зухра» и «Три толстяка» Юрия Олеши.
Анна Ним.