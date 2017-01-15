«Ностальгия» Рональда Кляйера
Продолжив традицию проектов на выставочной площадке театра «Ильхом», Рональд Кляйер 14 января представил здесь серию своих новых работ – «Nostalgiya 2017».
Имя художника, которого называют «узбекистанским голландцем», давно известно ценителям живописи: его выставки успешно проходили в Москве, Баку, Киеве, Алматы, ну а в Ташкенте Рональда любят как своего. Почти два десятка лет проживает он в столице Узбекистана, и вернисажи голландца неизменно привлекают внимание ценителей изобразительного искусства. Правда, образ жизни у художника не совсем оседлый, маршруты же его творческих поездок большей частью пролегают по дорогам Центральной Азии.
Впервые приехав в 1994 году в Узбекистан с сокурсником-ташкентцем, он, прежде всего, совершил классический для иностранцев вояж в древние Самарканд, Бухару и Хиву. Потом – в Кумсан, который впечатлил природными красотами и самобытностью.
Магия новой для него земли не отпускала молодого художника. Спустя три года, получив диплом Королевской Академии Изящных Искусств в Гааге и отвергнув перспективу размеренной работы и достатка на родине, он вновь устремляется в Среднюю Азию. Знакомится с Каракалпакстаном, проводит первую персональную выставку «Виды Арала» в столичном выставочном зале, и с той поры остаётся преданным покорившему его азийскому солнцу и свету, степям и пустыням, полям и просёлочным дорогам, улочкам узбекских кишлаков или городских кварталов и людям, живущим в них.
Внимательно вглядываясь в жизнь, Кляйер видит в привычном вечное, простыми средствами передавая философию истории и бытия. Реалистически прописывает неброские детали, передаёт вбираемый предметами свет, тёплую шероховатость стен, трещинки старых резных дверей, глубину тёмных вопрошающих глаз и опалённые солнцем лица стариков, женщин, детей - простых героев своих картин. Экспериментирует в сфере актуального искусства – его инсталляции посвящены древним городам или природным стихиям. Художник обзавёлся в Ташкенте семьей, домом, обучает искусству рисунка и живописи детей и взрослых. Словом, живет деятельно и творчески. Картины находят свое место в частных коллекциях в Голландии, Казахстане, других странах, некоторые из работ приобретены Галереей изобразительных искусств Узбекистана и музеем Востока в Москве.
Новая выставка Рональда Кляйера, как и предыдущая («Bu Hayot» - «Это жизнь»), проведенная в «Ильхоме» в январе 2015 года, отличается негромким ностальгическим настроением, которым пронизаны многие работы живописца. Певец дальних селений, на сей раз он обратился к теме города. Не шумных площадей, парков или проспектов, а молчаливых стен, окон, балконов, таящих свойственную его художественной манере недосказанность.
Кляйер ценит свободу и, предлагая нам, на первый взгляд, беспристрастно реалистичное городское пространство, сотканное из плоскостей, света и теней, оставляет зрителю перспективу примерить на себя роль прохожего - соучастника сюжета. Когда-то его дед строил в Голландии королевские балконы, и мальчиком он много времени проводил в дедовской мастерской. Не потому ли привлекли старые городские кварталы с их окнами и балконами? На картинах предстают малоэтажные дома, которые сегодня все более вытесняются стеклобетонными новостройками-высотками. Художнику удалось запечатлеть, возможно, последний период существования строений, обречённых на слом. Ностальгия чувствуется в самом существовании чудом выживших в эпоху глобальных перемен скромных домов, где до сих пор живут рабочие, учителя, инженеры.
Художник нередко бродил по Ташкенту, фотографируя что-либо, остановившее взгляд. Возможно, когда-нибудь появится в перечне его работ серия чиланзарских домов, украшенных мозаикой. Или иных, которые дороги среднему и старшему поколению. Проходя вдоль ряда картин городской серии, словно по городскому кварталу, невольно задаёшься вопросом, когда же столь близкое время нашей жизни и эти дома, выросшие на наших глазах, ушли в прошлое столетие? Да, на них печать иного времени, у них иное лицо, на стенах - тени других событий, тайн, переживаний, страстей, скрытых от внешнего взгляда.
Вспомнились строки из «Ностальгии по настоящему» Андрея Вознесенского: «... я ищу не подобья — подлинника, по нему грущу, настоящему…»
Все из пластика, даже рубища.
Надоело жить очерково.
Нас с тобою не будет в будущем,
а церковка...
Да, останутся и кляйеровские улочки, переулки, дома, старики, идущие по махалле.
Когда-то Рональда не занимал мир современных городов. Потом пришло понимание, что для работы достаточно осмотреться вокруг – повсюду есть нечто интересное и близкое, что способно многое рассказать о прошлом и настоящем. Даже в городской стандартности есть индивидуальность, и прозаические спальные районы отличаются «лица необщим выражением» на фоне меняющегося города. В них можно увидеть тихое свечение, меняющееся в разное время дня, года. Типовые здания начинают говорить, в них и рядом с ними протекает чья-то жизнь. Жизнь, которую освещает и согревает не только солнце, но нечто внутреннее, о чём можно лишь догадываться. Одна и та же тема рождает в его воображении десятки вариаций, словно в документальном кино, где каждый кадр освещается мыслью и чувством автора. В каждом мазке, в фактуре холста чувствуется сдержанный характер мастера, его размышления и любовь к миру, в котором он повседневно живёт.
Рональд Кляйер не мыслит себя вне творчества, и живопись приносит ему наслаждение. Смешивать краски, ожидая приключений в новом сюжете – разве это не увлекательно? Это путь счастливых открытий, путь любви к делу, ставший судьбой. Для него картина – момент истины, фрагмент истории, передача энергетики мест, событий, людей. И память, которую он помогает сохранить.
Выставка продолжит работу в зале театра Марка Вайля "Ильхом" до начала февраля.
Тамара Санаева
Фото Нелче Кляйер
Автор афиши Дмитрий Лузанов