Узбекско-Японский центр проведёт конкурс детского рисунка
Узбекско-Японский центр приглашает ташкентских детей принять участие в конкурсе рисунков. Он состоится 7 февраля 2017 года.
Возраст участников - от 6 до 14 лет. Планируется, что их будет до тридцати человек. Дети разделятся на три группы: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет.
Имена лучших художников назовут 9 февраля. В каждой возрастной категории будет выбран один победитель, который получит почетную грамоту и приз. Остальные участники будут награждены памятными подарками. Кроме того, их научат традиционным играм, популярным у японских детей.
Тема конкурса пока не разглашается – она станет известна в день его проведения. Участников просят зарегистрироваться заранее по телефону (998-71) 120-73-94 / 95. Им также нужно будет принести с собой всё необходимее для работы.
Рисунки победителей будут демонстрироваться в лобби Узбекско-Японского центра с 10 по 28 февраля.
Анна Ним.