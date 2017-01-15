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Узбекско-Японский центр проведёт конкурс детского рисунка

Узбекско-Японский центр проведёт конкурс детского рисунка

Узбекско-Японский центр приглашает ташкентских детей принять участие в конкурсе рисунков. Он состоится 7 февраля 2017 года.

Возраст участников - от 6 до 14 лет. Планируется, что их будет до тридцати человек. Дети разделятся на три группы: 6-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет.

Имена лучших художников назовут 9 февраля. В каждой возрастной категории будет выбран один победитель, который получит почетную грамоту и приз. Остальные участники будут награждены памятными подарками. Кроме того, их научат традиционным играм, популярным у японских детей.

Тема конкурса пока не разглашается – она станет известна в день его проведения. Участников просят зарегистрироваться заранее по телефону (998-71) 120-73-94 / 95. Им также нужно будет принести с собой всё необходимее для работы.

Рисунки победителей будут демонстрироваться в лобби Узбекско-Японского центра с 10 по 28 февраля.

Анна Ним.
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Анна Ним
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