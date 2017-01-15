Нукусские художники отмечают День защитников Родины
Ко Дню защитников Родины в выставочном зале Каракалпакского Республиканского отделения Академии художеств Узбекистана в г.Нукусе открылись сразу две праздничные выставки.
11 января свои работы представили дети - ученики специализированной школы искусств Республики Каракалпакстан при Академии художеств Узбекистана и Нукусской городской детской школы музыки и искусств №1 им. Есжан-баксы. Эта выставка была названа «Моя армия - моя гордость».
В экспозицию вошли произведения 24 начинающих художников. Всего здесь более восьмидесяти работ в жанрах живописи, графики, декоративно-прикладного искусства.
В тот же день публике была представлена персональная выставка известного художника Сабура Кутлымуратова под названием «По любимому краю…» В экспозицию, как намекает название, вошло большое количество пейзажей, выполненных в узнаваемой манере автора, в неброском «натуральном» колорите. Однако здесь представлены и портреты, а также натюрморты.
В общей сложности Сабур Кутлымуратов выставил 46 полотен. Среди них есть как недавние работы, так и картины прошлых лет.
Выставка будет действовать до 10 марта 2017 года.
Анна Ним.