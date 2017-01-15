→ В РЦНК прошел общегородской конкурс детского рисунка

В РЦНК прошел общегородской конкурс детского рисунка13 января 2017г. в РЦНК в Ташкенте состоялось награждение победителей 14-го общегородского конкурса детского плаката и новогодних открыток среди учащихся художественных общеобразовательных школ города Ташкента и Ташкентской области, сообщает представительство Россотрудничества в Ташкенте.
В этом году свои работы представили 138 юных художников. Рисунки 10-ти лучших авторов напечатаны на открытках и календарях, в них отображены символы Нового года, зимние игры детей, новогодние сказки и русские обычаи.
«Детские рисунки – это уникальная возможность заглянуть во внутренний мир ребенка. Сегодня мы увидели, как новое поколение представляет себе любимый всеми праздник - Новый год. Нам, как всегда, было сложно отобрать лучшие работы. Все рисунки заслуживают внимания, но конкурс – это состязание и сегодня мы будем чествовать 10 лучших авторов»,- сказал руководитель представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан Виктор Шулика, открывая церемонию награждения победителей.
Руководитель арт-бюро «Колибри» Ольга Яикова рассказала об участниках, которым от 5 до 15 лет, об актуальной и праздничной тематике конкурса, выразила слова благодарности организаторам общегородского конкурса детского плаката и новогодних открыток за поддержку юных талантов. Она также отметила, что юные художники, которые в свое время принимали участие в конкурсах, проводимых в РЦНК в Ташкенте, сейчас учатся в престижных художественных вузах России.
От имени Представительства Россотрудничества в Узбекистане победителям конкурса были вручены дипломы и памятные подарки.