Тайны древних орнаментов раскрываются в МКСК
12 января 2017 года в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы открылась выставка средневековых керамических изделий под названием «Накшларда мангулик сири» - «Тайна вечных орнаментов».
На выставке представлены экспонаты из музейной коллекции караван-сарая культуры. Это чаши, кувшины, горшки с городищ Канка и Каршаултепа в Ташкентской области, Кампыр-тепа, Шуробкурган, Мунчактепа, Дабиль-Курган и Хайрабад-тепа в Сурхандарьинской области. Находки в основном датируются IX-XI веками, хотя есть и более ранние, и более поздние. Самые древние из экспонатов относятся к VI веку н.э.
Экспозиция дополнена фотографиями уникальных археологических находок с пояснениями.
В день открытия выставки прошло заседание "круглого стола", сообщает kultura.uz. На нём выступил заведующий музейным отделом МКСК, археолог Константин Александрович Шейко. Свои доклады сделали и другие сотрудники МКСК. Учёные рассказали о символике и назначении различных орнаментов, а также обсудили сегодняшние проблемы отечественной археологии.
Анна Ним.