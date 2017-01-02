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Тайны древних орнаментов раскрываются в МКСК

Тайны древних орнаментов раскрываются в МКСК

12 января 2017 года в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы открылась выставка средневековых керамических изделий под названием «Накшларда мангулик сири» - «Тайна вечных орнаментов».

На выставке представлены экспонаты из музейной коллекции караван-сарая культуры. Это чаши, кувшины, горшки с городищ Канка и Каршаултепа в Ташкентской области, Кампыр-тепа, Шуробкурган, Мунчактепа, Дабиль-Курган и Хайрабад-тепа в Сурхандарьинской области. Находки в основном датируются IX-XI веками, хотя есть и более ранние, и более поздние. Самые древние из экспонатов относятся к VI веку н.э.

Экспозиция дополнена фотографиями уникальных археологических находок с пояснениями.

В день открытия выставки прошло заседание "круглого стола", сообщает kultura.uz. На нём выступил заведующий музейным отделом МКСК, археолог Константин Александрович Шейко. Свои доклады сделали и другие сотрудники МКСК. Учёные рассказали о символике и назначении различных орнаментов, а также обсудили сегодняшние проблемы отечественной археологии.

Анна Ним.
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Анна Ним
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