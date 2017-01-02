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→ «Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте

«Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте

«Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте

Более 60 работ юных мастеров и художников можно увидеть на выставке «Мы дети солнечного края» в мемориальном парке-музее имени Камолиддина Бехзода в Ташкенте до 6 февраля.

«Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте

Все участники выставки — это ученики детского центра «Баркамол Авлод» Яккасарайскрго района, возраст которых — от 6 до 16 лет.

«Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте

Сегодня в детском центре «Баркамол Авлод» Яккасарайского района занимаются 620 учащихся. Центр ведёт свою деятельность в разных направлениях, среди которых: «Изобразительное искусство», «Вязание», «Бисероплетение», «Лепка», «Национальные танцы», «Вокал», «Ракетомодельный и авиамодельный», «Начальное техническое моделирование».

«Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте


«Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте
На фото: участник выставки Артур Бегулов рядом со своим рисунком «Волшебная химера»

Торжественное открытие выставки началось с церемонии вручения сертификатов, которая прошла на первом этаже здания. Работы участников расположились этажом выше.

«Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте

На выставке представлены работы 12 участников Изо-студии под руководством Галины Калченко. В прошлом году ребята приняли участие в Международном конкурсе Центральной Азии «Дети рисуют мир» в Казахстане.

«Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте

«Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте

«Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте

«Если Вы обратите внимание, то направление выставки разнообразное. На ней представлены работы детей, выполненные в разных техниках: акварель, лепка, аппликация. На нашей следующей выставке мы планируем добавить вязание и бисероплетение», — сказала директор центра «Баркамол Авлод» Дилдора Яхъяева.

«Мы дети солнечного края»: выставка учеников детского центра «Баркамол Авлод» открылась в Ташкенте

Выставка детских рисунков проводится несколько раз в год. Это первая выставка в этом году. Вторая пройдёт в апреле в Доме фотографии. Отчётная, по традиции, откроется 1 июня в Международном караван-сарае культуры Икуо Хираямы.

Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана
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Анна Демченко
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