В апреле Юлдуз Усманова даст сольные концерты
После долгого перерыва примадонна узбекской эстрады вернулась на большую сцену и в эфир госканалов. А в апреле Усманова порадует поклонников долгожданными сольными концертами.Этой новостью звезда поделилась в своем Instagram.
С 11 по 23 апреля во дворце искусств "Истиклол" состоятся долгожданные сольные концерты певицы Юлдуз Усмановой. Предполагается, что примадонна исполнит хиты прошлых лет и совершенно новые композиции.
Напомним, что триумфальным возвращением Юлдуз Усмановой на большую сцену стало ее выступление на праздничном концерте, посвященном 24-й годовщине Дня Конституции. Народная артистка исполнила песню «Хамроз». Выход певицы на сцену стал настоящим сюрпризом для узбекистанцев. Ведь долгое время Усманова перебивалась небольшими выступлениями на свадьбах и частных мероприятиях. Кроме того, в этот же день в эфир нескольких госканалов вышли архивные клипы и концертные выступления певицы.