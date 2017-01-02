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Кимоно с узбекской символикой представлены в Японии

Кимоно с узбекской символикой представлены в Японии

Токийская ассоциация Imagine One World представила публике коллекцию кимоно с национальной символикой Узбекистана. Презентация состоялась в выставочном павильоне Nihonbashi в Токио.

Коллекция создана в ходе подготовки к Олимпийским играм-2020. Государственная программа предусматривает проведение культурных мероприятий, способствующих сближению разных народов. Ассоциация Imagine One World предложила в рамках этой программы собственный проект: создание серии традиционных японских кимоно, в которых будет использована символика разных стран мира.

Кимоно с узбекской символикой представлены в Японии

Проект будет идти до 2020 года, сообщает ИА «Жахон». «Узбекская» серия стала одной из первых, представленных публике.

Некоторые из входящих в коллекцию кимоно сшиты из узбекского атласа. Другие украшает стилизованное изображение государственного флага Узбекистана или его архитектурных достопримечательностей. Среди прочего японские модельеры вдохновились образами площади Регистан в Самарканде и Государственного академического большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте.

Анна Ним.
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Анна Ним
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