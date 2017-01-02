Кимоно с узбекской символикой представлены в Японии
Токийская ассоциация Imagine One World представила публике коллекцию кимоно с национальной символикой Узбекистана. Презентация состоялась в выставочном павильоне Nihonbashi в Токио.
Коллекция создана в ходе подготовки к Олимпийским играм-2020. Государственная программа предусматривает проведение культурных мероприятий, способствующих сближению разных народов. Ассоциация Imagine One World предложила в рамках этой программы собственный проект: создание серии традиционных японских кимоно, в которых будет использована символика разных стран мира.
Проект будет идти до 2020 года, сообщает ИА «Жахон». «Узбекская» серия стала одной из первых, представленных публике.
Некоторые из входящих в коллекцию кимоно сшиты из узбекского атласа. Другие украшает стилизованное изображение государственного флага Узбекистана или его архитектурных достопримечательностей. Среди прочего японские модельеры вдохновились образами площади Регистан в Самарканде и Государственного академического большого театра имени Алишера Навои в Ташкенте.
Анна Ним.