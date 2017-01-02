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Выставка ко Дню защитников Родины открыта в Доме фотографии

Выставка ко Дню защитников Родины открыта в Доме фотографии

Накануне Дня защитников Родины, который отмечается 14 января, в Ташкентском Доме фотографии состоялся традиционный конкурс-выставка “Моя армия – моя гордость!”. В этом году он посвящён 25-летию создания Вооруженных Сил Узбекистана.

Выставку украсило выступление военного оркестра, игравшего на улице перед Домом фотографии военные марши. На церемонию открытия собрались представители культуры и искусства, солдаты и офицеры, студенты, журналисты.

Выставка ко Дню защитников Родины открыта в Доме фотографии

В конкурсе на лучшую художественную работу, фотографию, плакат или панно в этом году участвовали 32 автора. Было выставлено более ста произведений, в том числе работы из бисера, пряжи, камня и изделия народно-прикладного искусства. Победители в каждой номинации получили дипломы, призы и денежное вознаграждение.

Выставка ко Дню защитников Родины открыта в Доме фотографии

Выставка организована Министерством обороны Республики Узбекистан и Академией художеств Узбекистана.

Анна Ним.
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Анна Ним
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