Выставка ко Дню защитников Родины открыта в Доме фотографии
Накануне Дня защитников Родины, который отмечается 14 января, в Ташкентском Доме фотографии состоялся традиционный конкурс-выставка “Моя армия – моя гордость!”. В этом году он посвящён 25-летию создания Вооруженных Сил Узбекистана.
Выставку украсило выступление военного оркестра, игравшего на улице перед Домом фотографии военные марши. На церемонию открытия собрались представители культуры и искусства, солдаты и офицеры, студенты, журналисты.
В конкурсе на лучшую художественную работу, фотографию, плакат или панно в этом году участвовали 32 автора. Было выставлено более ста произведений, в том числе работы из бисера, пряжи, камня и изделия народно-прикладного искусства. Победители в каждой номинации получили дипломы, призы и денежное вознаграждение.
Выставка организована Министерством обороны Республики Узбекистан и Академией художеств Узбекистана.
Анна Ним.