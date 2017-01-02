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Вчера, 22:25 0 465 Рейтинг0 Напечатать

Впервые в истории «Золотого глобуса» фильм получил семь наград

Впервые в истории «Золотого глобуса» фильм получил семь наград

8 января 2017 года в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония награждения Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Новым ведущим церемонии стал американский шоумен Джимми Фэллон, ток-шоу которого выходит на телеканале NBC.

Фаворитом жюри оказался мюзикл «Ла Ла Лэнд». Фильм Дэмиена Шазелла впервые в истории «Золотого глобуса» завоевал сразу семь наград. «Ла Ла Лэнд» был признан лучшим во всех номинациях, в которых только был представлен. Это «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучшая музыка», «Лучшая песня». Кроме того, дуэт Эммы Стоун и Райана Гослинга был назван «Лучшей мужской и женской ролью в комедии или мюзикле».

Отметился и мини-сериал «Ночной администратор» Сюзанны Бир, получивший сразу три награды за актерские работы. У фильма «Она» Пола Верхувена – две награды: в «иностранной номинации» и за актерскую работу.

«Лучшей драматической картиной» стал фильм «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса. Среди мультфильмов был отмечен «Зоотрополис».

Лучшим драматическим сериалом названа «Корона», обошедшая знаменитую «Игру престолов».

Также в этом году почетной наградой имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа была отмечена Мерил Стрип.

Анна Ним.
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