Впервые в истории «Золотого глобуса» фильм получил семь наград
8 января 2017 года в Лос-Анджелесе состоялась 74-я церемония награждения Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус». Новым ведущим церемонии стал американский шоумен Джимми Фэллон, ток-шоу которого выходит на телеканале NBC.
Фаворитом жюри оказался мюзикл «Ла Ла Лэнд». Фильм Дэмиена Шазелла впервые в истории «Золотого глобуса» завоевал сразу семь наград. «Ла Ла Лэнд» был признан лучшим во всех номинациях, в которых только был представлен. Это «Лучшая комедия или мюзикл», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучшая музыка», «Лучшая песня». Кроме того, дуэт Эммы Стоун и Райана Гослинга был назван «Лучшей мужской и женской ролью в комедии или мюзикле».
Отметился и мини-сериал «Ночной администратор» Сюзанны Бир, получивший сразу три награды за актерские работы. У фильма «Она» Пола Верхувена – две награды: в «иностранной номинации» и за актерскую работу.
«Лучшей драматической картиной» стал фильм «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса. Среди мультфильмов был отмечен «Зоотрополис».
Лучшим драматическим сериалом названа «Корона», обошедшая знаменитую «Игру престолов».
Также в этом году почетной наградой имени Сесиля Б. Де Милля за жизненные достижения в области кинематографа была отмечена Мерил Стрип.
Анна Ним.