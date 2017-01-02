Певец из Узбекистана выступил на оперном форуме в Минске
В Минске состоялся VII международный Рождественский оперный форум. Среди приглашённых солистов был и представитель узбекистанской оперной сцены.
На гала-концерте, завершившем программу форума, выступили артисты из шестнадцати стран, а также лауреаты III Минского международного Рождественского конкурса вокалистов. 24 концертных номера представили вокалисты из Эстонии, России, Армении, Болгарии, Литвы, Казахстана, Польши…
Как сообщает портал operanews.ru, в концерте участвовал и Кирилл Борчанинов из Узбекистана. Певец, который был особо отмечен изданием за его «колоритный бас», исполнил в классической манере арию Аттилы из одноименной оперы Верди, вызвав восхищение публики.
Анна Ним.