Чимган на французский лад: модернизацией курортов займутся иностранные спецы
Французские специалисты разработают возможный план модернизации Чимгано-Чарвакской курортно-рекреационной зоны. Об этом было сообщено на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Франции в Узбекистане Виолен де Вильмор.
Встреча состоялась 5 января в Государственном комитете Республики Узбекистан по развитию туризма. Обсуждая перспективы сотрудничества двух стран в сфере туризма, госпожа посол подчеркнула значимость того, что эта область получила статус стратегической отрасли экономики.
Уже в феврале 2017 года начнётся новый виток совместной работы: нашу страну посетит французский специалист по горному туризму. Ему предстоит изучить Чимгано-Чарвакскую курортно-рекреационную зону с точки зрения её перспективности для развития туризма. Упор будет делаться на активный отдых и экотуризм.
Будут разработаны рассчитанные на Чимгано-Чарвакскую зону проекты по туризму и отдыху. Реализовывать их планируется с привлечением иностранных инвестиций, сообщает ИА «Жахон».
На встрече обсудили и несколько других направлений, например, демонстрация коллекций музеев Узбекистана во Франции. Намечена также трансляция телепрограмм, знакомящих узбекистанцев с французским языком и культурой.
Анна Ним.