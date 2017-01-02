Ситора Фармонова после завершения игр в КВН продолжит сольную карьеру
Самая красивая участница команды КВН "Азия MIX" из Узбекистана Ситора Фармонова рассказала, что, несмотря на завершение игр в КВН, продолжит карьеру певицы и не покинет шоу-бизнес.
"До сих пор каждый день принимаю поздравления, и золотая медаль в моем доме радует меня каждый раз, когда захожу в гостиную. Родители очень гордятся этой наградой. Некоторые просят меня показать золото КВН в живую. Но так как у меня нет возможности носить ее на шее (смеется), я иногда выкладываю фото с медалью в Instagram", — рассказала Фармонова в беседе с корреспондентом Sputnik Кыргызстан.
Она рассказала, что к ней часто подходят простые жители, поздравляют и благодарят за победу.
"Причем говорят, что очень гордятся тем, что видели флаг Узбекистана на сцене КВН в эфире Первого канала. Это общая победа стран Центральной Азии, и я очень благодарна судьбе за то, что попала в клуб. Наша команда, как одна семья", — поделилась квнщица. Она рассказала, что у них есть группа в WhatsApp, в которой члены команды общаются и делятся новостями.
"Мы все очень радовались, когда стало известно, что команду наградили орденом, — это очень большое событие. Значит, наши бессонные ночи, слезы и неимоверные усилия были не зря. Теперь готовимся к игре в Сочи в январе", — сказала Фармонова.
"Как только стало известно, что наша команда выиграла, первый вопрос, который мне задали: "Ну что, когда будем гулять на свадьбе?" — сказала Фармонова.
По словам Ситоры, она, как и обещала, выйдет замуж, но прежде планирует заняться сольной карьерой. "Поклонников и предложений очень много, но, как и все девушки, надеюсь найти единственного, который поймет мою душу, интересы и будет поддерживать. Так что я пока еще не сделала окончательный выбор, чтобы сказать уверенно, что все сложилось и дело идет к свадьбе", — сказала Фармонова.
"Я вам скажу одно — чего бы мы ни желали, о чем бы ни мечтали и что бы ни планировали в этой жизни, все произойдет только по воле Аллаха. Нет разницы, откуда будет мой избранник. Он может быть из Узбекистана, Казахстана, России, Таджикистана или Кыргызстана, но выйду я замуж за человека только своей веры", — сказала девушка.
"Мы закончили сезон и закончили КВН. Больше ничего не могу сказать. Но это не означает, что теперь мы не будем видеться на сцене", — добавила Ситора.
Ситора планирует продолжить карьеру в шоу-бизнесе, так как работает в этой области уже 19 лет.
"Творческий человек всегда в поиске, и мне очень интересны новые проекты. Конечно, я не знаю, какое поступит предложение завтра, от какого режиссера, но буду делиться новостями с вами. Хочу также продолжить сольную карьеру певицы. Так что пока не собираюсь уходить со сцены", — поделилась девушка. Она подчеркнула, что, если будущий супруг пожелает, чтобы она ушла из шоу-бизнеса, она согласится с ним.
"Очень люблю детей. Мои подписчики в Instagram знают, что я часто публикую фотографии с ними. Хочу, чтобы в моей семье было много детей. Планирую родить пятерых замечательных девочек и мальчиков (смеется). И я не смогу их оставить и уехать на гастроли", — сказала певица. Она подчеркнула, что хотя после оглушительной победы коллектив "Азии MIX" прекратит существование как команда КВН, дружба между участниками останется и они будут так же общаться и осуществлять новые проекты.