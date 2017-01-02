Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ «Молодая фотография Узбекистана» выходит из тени
6-01-2017, 20:17 0 638 Рейтинг0 Напечатать

«Молодая фотография Узбекистана» выходит из тени

«Молодая фотография Узбекистана» выходит из тени

До 10 января в Ташкентском Доме фотографии работает выставка «Выйти из тени». А экспозиции – работы шестнадцати молодых фотографов.

Авторы снимков представляют группу «Молодая фотография Узбекистана», действующую в Фейсбуке. Группа ориентирована на развитие некоммерческой и творческой фотографии в нашей стране, а также помощь начинающим фотографам в их профессиональном становлении.

Экспозиция является повтором – до этого выставка «Выйти из тени», курируемая Умидой Абдуразаковой, демонстрировалась в мае прошлого года на другой площадке. Идея выставки сохранена: снимки разделены на две части, цветную и чёрно-белую. Обе демонстрирую возможности работы с тенью, каждая – на своём собственном «языке».

Анна Ним.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

«Дочка» НАК «Узбекистон хаво йуллари» освобождена от налогов на пять лет

Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин

«Форсаж» по-ташкентски: под Новый год в столице устроили гонки по встречке (видео)

Стал известен перечень лекарственных средств с фиксированными ценами

Похожие статьи

Выставка, посвященная 24-летию Конституции, открылась в Доме фотографии

Выставка фотографа Султанбая Дехканова открылась в Ташкентском Доме фотографии

Выпускники школы-студии представили свои фотографии

В «Вonum Factum» открылась фотовыставка «Выйти из тени»

«Лико.Время»: фотовыставка-загадка

Реклама на сайте
Теги
Анна Ним
LCN