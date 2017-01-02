«Молодая фотография Узбекистана» выходит из тени
До 10 января в Ташкентском Доме фотографии работает выставка «Выйти из тени». А экспозиции – работы шестнадцати молодых фотографов.
Авторы снимков представляют группу «Молодая фотография Узбекистана», действующую в Фейсбуке. Группа ориентирована на развитие некоммерческой и творческой фотографии в нашей стране, а также помощь начинающим фотографам в их профессиональном становлении.
Экспозиция является повтором – до этого выставка «Выйти из тени», курируемая Умидой Абдуразаковой, демонстрировалась в мае прошлого года на другой площадке. Идея выставки сохранена: снимки разделены на две части, цветную и чёрно-белую. Обе демонстрирую возможности работы с тенью, каждая – на своём собственном «языке».
Анна Ним.