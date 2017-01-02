В Узбекистане выпущены почтовые марки с обитателями Ташкентского зоопарка
В последние дни декабря введена в обращение новая серия почтовых марок «Ташкентский зоопарк», подготовленная АО «Узбекистон почтаси».
В серию входят три марки, а также почтовый блок с изображением животных, содержащихся в столичном зоопарке. Это дымчатый леопард, орлан-белохвост и тукан ариэль. На блоке изображены красные лори.
Марки размером 37х37 мм имеют номинал 1700, 1900 и 2100 сумов. Их тираж – по 8 000 экземпляров. Блок размером 80х90мм и номиналом 2500 сумов выпущен в пяти тысячах штук. Художник серии - A. Ким, дизайнер – Е. Каневец.
Анна Ним.