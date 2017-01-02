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Вчера, 19:30 0 100 Рейтинг0 Напечатать

Участники «Клуба читателей» прочтут «Космонавтку» на немецком языке

Участники «Клуба читателей» прочтут «Космонавтку» на немецком языке

Гёте-Институт Ташкент открывает для всех владеющих немецким языком «Клуб читателей». Он будет работать по четвергам на протяжении шести недель в январе-феврале 2017 года.

Для обсуждения выбрана книга "Космонавтка" немецкого писателя Жо Лендле. Участники клуба получат экземпляр на первом занятии бесплатно.

Планируется обсуждение книги, чтение избранных глав вслух, написание рецензий – всё это на немецком языке. Принять участие в работе могут не только студенты Гёте-Института, но и любой желающий, изучивший язык на уровне B2

Руководить встречами будут Сузанне Никелайт, практикантка Гёте-Института, и Симон Кречмер, преподающий в Узбекском государственном университете мировых языков в Ташкенте.

Попасть в число участников можно, отправив заявку на е-mail: tas-praktikant3@taschkent.goethe.org

Анна Ним.
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