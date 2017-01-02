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→ Студия «Art Way» поставила бродвейский мюзикл
3-01-2017, 19:31 0 373 Рейтинг0 Напечатать

Студия «Art Way» поставила бродвейский мюзикл

Студия «Art Way» поставила бродвейский мюзикл

Молодежная театральная студия «Art Way» вместе с творческо-производственным объединением «Узбектеатр» представила новую постановку – мюзикл «Красавица и Чудовище». Спектакль идёт в ташкентском Дворце кино имени Алишера Навои.

В мюзикле участвуют как молодые актёры, так и профессионалы. Для постановки созданы специальные декорации, в которых использованы 3D-эффекты. Кроме того, в спектакле используются световые установки. Костюмы для мюзикла были разработаны дизайнерами-профессионалами.

Впервые мюзикл «Красавица и Чудовище» был исполнен на сцене Хьюстона в 1993 году. В следующем году спектакль был поставлен на Бродвее. К сегодняшнему дню «география» его распространения включает в себя более двадцати государств.

Студия «Art Way», которая добавила к этому списку и Узбекистан, уже имеет в своём активе пять спектаклей и три короткометражных фильма. Как сообщает газета «Правда Востока», часть выручки от спектаклей будет передана на лечение детей из малообеспеченных семей.

Анна Ним.
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Анна Ним
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