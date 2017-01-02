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→ «Голос» не покорился Сардору Милано. Победила Дарья Антонюк
1-01-2017, 04:13 0 3451 Рейтинг0 Напечатать

«Голос» не покорился Сардору Милано. Победила Дарья Антонюк

«Голос» не покорился Сардору Милано. Победила Дарья Антонюк

В канун Нового года прошел финал рейтингового вокального телепроекта «Голос». В 5-м сезоне сошлись Дарья Антонюк, Кайрат Примбердиев, Александр Панайтов, известный зрителям по проекту «Народный артист», и триумфатор музыкального проекта «Главная сцена» узбекистанец Сардор Милано.

По правилам проекта ведущий Дмитрий Нагиев объявил о начале эфира, имена финалистов и их номера для зрительского голосования.
На первом этапе конкурсанты выступали дуэтом со своими наставниками и сольно. Тандем Милано и Гагариной исполнил композицию из репертуара Полины «Навек», которая вышла синглом в 2013 году. Слова и музыку к песне написал Константин Меладзе. Надо отметить, что Сардора редко можно заметить за исполнением попсовых хитов. Однако этот дуэт был потрясающе точен и гармоничен. Для сольного выступления Сардор выбрал красивейший фрагмент «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь».



Затем ведущий объявил о закрытии линий для голосования первого этапа. В результате по итогам зрительского голосования борьбу за победу продолжили Дарья Антонюк, Александр Панайотов и Кайрат Примбердиев. Таким образом проект «Голос» покинул Сардор Милано. Его прощальной композицией стала «Circle Of Life», которая получила свою известность в мультфильме "Король Лев".

Следующий этап конкурсанты продолжили втроем. По итогам второго раунда зрительского голосования подопечный Димы Билана Кайрат Примбердиев оказался на третьем месте, фаворит 5-го сезона Александр Панайтов из команды Лепса с небольшим отрывом стал вторым. А победительницей телепроекта «Голос» страна выбрала подопечную Агутина 20-летнюю Дарью Антонюк.




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