«Голос» не покорился Сардору Милано. Победила Дарья Антонюк
В канун Нового года прошел финал рейтингового вокального телепроекта «Голос». В 5-м сезоне сошлись Дарья Антонюк, Кайрат Примбердиев, Александр Панайтов, известный зрителям по проекту «Народный артист», и триумфатор музыкального проекта «Главная сцена» узбекистанец Сардор Милано.
По правилам проекта ведущий Дмитрий Нагиев объявил о начале эфира, имена финалистов и их номера для зрительского голосования.
На первом этапе конкурсанты выступали дуэтом со своими наставниками и сольно. Тандем Милано и Гагариной исполнил композицию из репертуара Полины «Навек», которая вышла синглом в 2013 году. Слова и музыку к песне написал Константин Меладзе. Надо отметить, что Сардора редко можно заметить за исполнением попсовых хитов. Однако этот дуэт был потрясающе точен и гармоничен. Для сольного выступления Сардор выбрал красивейший фрагмент «Улетай на крыльях ветра» из оперы «Князь Игорь».
Затем ведущий объявил о закрытии линий для голосования первого этапа. В результате по итогам зрительского голосования борьбу за победу продолжили Дарья Антонюк, Александр Панайотов и Кайрат Примбердиев. Таким образом проект «Голос» покинул Сардор Милано. Его прощальной композицией стала «Circle Of Life», которая получила свою известность в мультфильме "Король Лев".
Следующий этап конкурсанты продолжили втроем. По итогам второго раунда зрительского голосования подопечный Димы Билана Кайрат Примбердиев оказался на третьем месте, фаворит 5-го сезона Александр Панайтов из команды Лепса с небольшим отрывом стал вторым. А победительницей телепроекта «Голос» страна выбрала подопечную Агутина 20-летнюю Дарью Антонюк.