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→ В рейтинге туристических направлений-2017 Узбекистан на втором месте
30-12-2016, 19:59 0 434 Рейтинг0 Напечатать

В рейтинге туристических направлений-2017 Узбекистан на втором месте

В рейтинге туристических направлений-2017 Узбекистан на втором месте

Британская газета “Financial Times” подготовила рейтинг наиболее привлекательных туристических направлений будущего года. Узбекистан в нём занимает вторую строчку.

Всего же в рейтинге – девять государств. Лидирует среди них Непал. Вслед на нашей страной идут Кения, Финляндия, Андаманские острова, Великобритания, Мадагаскар, Камбоджа и Новая Зеландия.

При составлении рейтинга издание пользовалось данными крупнейших компаний в туриндустрии: “Wild Frontiers”, “KE Аdventure Travel”, “Discover the World”, “Ampersand Travel”, “Oetker Collection”, “Red Savannah”, “Cazenove and Loyd”, пишет ИА «Жахон». Согласно их данным, в мире продолжает расти интерес к государствам Великого Шёлкового пути. Причём Узбекистан выигрывает на их фоне благодаря разнообразию своей природы и богатству исторических памятников.

Немалую роль при составлении рейтинга сыграл и Указ Президента Шавката Мирзиёева “О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан”, подписанный в начале декабря. В статье упоминаются меры, предусмотренные Указом и создающие новые удобства для иностранных туристов.

Анна Ним.
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