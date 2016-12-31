В рейтинге туристических направлений-2017 Узбекистан на втором месте
Британская газета “Financial Times” подготовила рейтинг наиболее привлекательных туристических направлений будущего года. Узбекистан в нём занимает вторую строчку.
Всего же в рейтинге – девять государств. Лидирует среди них Непал. Вслед на нашей страной идут Кения, Финляндия, Андаманские острова, Великобритания, Мадагаскар, Камбоджа и Новая Зеландия.
При составлении рейтинга издание пользовалось данными крупнейших компаний в туриндустрии: “Wild Frontiers”, “KE Аdventure Travel”, “Discover the World”, “Ampersand Travel”, “Oetker Collection”, “Red Savannah”, “Cazenove and Loyd”, пишет ИА «Жахон». Согласно их данным, в мире продолжает расти интерес к государствам Великого Шёлкового пути. Причём Узбекистан выигрывает на их фоне благодаря разнообразию своей природы и богатству исторических памятников.
Немалую роль при составлении рейтинга сыграл и Указ Президента Шавката Мирзиёева “О мерах по обеспечению ускоренного развития туристской отрасли Республики Узбекистан”, подписанный в начале декабря. В статье упоминаются меры, предусмотренные Указом и создающие новые удобства для иностранных туристов.
Анна Ним.