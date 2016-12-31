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→ В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники
30-12-2016, 17:30 0 303 Рейтинг0 Напечатать

В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники

В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники

В детском саду №262 «Табассум» Чиланзарского района с 28 по 29 декабря для всех разновозрастных групп прошли новогодние утренники.

В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники

Специально для новогодних представлений детки надели костюмы сказочных героев: лисичек, мишек, зайчиков, ёжиков, белочек, снежинок, гномиков, пингвинов, красных шапочек и петрушек.

В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники

В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники

В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники

За основу представлений были взяты сюжеты известных русских и узбекских народных сказок.

В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники

Силами коллектива детского сада в каждом утреннике для детей был заготовлен сюрприз: приход Бабы-Яги, Деда Мороза и Снегурочки.

В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники

Актовый зал детского сада был украшен яркой новогодней иллюминацией, гирляндами, воздушными шарами. В центре зала стояла новогодняя ёлка, которая переливалась яркими огнями.

На всех утренниках присутствовали родители.

«Нам очень понравились новогодние утренники. Большое спасибо коллективу детского сада и лично заведующей Хидиятулиной Римме Рашитовне, которая много сделала для того, чтобы наши дети чувствовали себя счастливыми», — сказали родители.

Этому утреннику предшествовала большая подготовка. Несмотря на то, что дети подустали к концу представления, они радовались полученным подаркам из рук Деда Мороза и Снегурочки.

В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники

В завершение каждого утренника все дети и родители, могли сфотографироваться на фоне ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой на память.

Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана
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Анна Демченко
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