В детском саду «Табассум» прошли новогодние утренники
В детском саду №262 «Табассум» Чиланзарского района с 28 по 29 декабря для всех разновозрастных групп прошли новогодние утренники.
Специально для новогодних представлений детки надели костюмы сказочных героев: лисичек, мишек, зайчиков, ёжиков, белочек, снежинок, гномиков, пингвинов, красных шапочек и петрушек.
За основу представлений были взяты сюжеты известных русских и узбекских народных сказок.
Силами коллектива детского сада в каждом утреннике для детей был заготовлен сюрприз: приход Бабы-Яги, Деда Мороза и Снегурочки.
Актовый зал детского сада был украшен яркой новогодней иллюминацией, гирляндами, воздушными шарами. В центре зала стояла новогодняя ёлка, которая переливалась яркими огнями.
На всех утренниках присутствовали родители.
«Нам очень понравились новогодние утренники. Большое спасибо коллективу детского сада и лично заведующей Хидиятулиной Римме Рашитовне, которая много сделала для того, чтобы наши дети чувствовали себя счастливыми», — сказали родители.
Этому утреннику предшествовала большая подготовка. Несмотря на то, что дети подустали к концу представления, они радовались полученным подаркам из рук Деда Мороза и Снегурочки.
В завершение каждого утренника все дети и родители, могли сфотографироваться на фоне ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой на память.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана