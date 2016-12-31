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→ На доме Эркина Вахидова открылась мемориальная доска
29-12-2016, 12:27 0 656 Рейтинг0 Напечатать

На доме Эркина Вахидова открылась мемориальная доска

На доме Эркина Вахидова открылась мемориальная доска

В доме, где жил Герой Узбекистана, народный поэт Узбекистана Эркин Вахидов состоялось торжественное открытие мемориальной доски в честь уважения к памяти поэта.

На митинге по этому случаю собрались видные деятели культуры и искусства, родные и близкие семьи Вахидова, студенты и преподаватели вузов города, любители литературы и поэзии, а также представители СМИ. Мемориальная доска изготовлена известным скульптором Азаматом Хатамовым и передана Академией художеств Узбекистана в дар в знак искреннего уважения и признания таланта гения.
На доме Эркина Вахидова открылась мемориальная доска

Перед торжественным открытием мероприятия были прочтены суры из Корана в память Эркина Вахидова. Председатель союза писателей Узбекистана Мухаммад Али выразил глубокую благодарность всем пришедшим на церемонию и отметил, что указ Президента Узбекистана по увековечению имени Эркина Вахидова стал подтверждением постоянной заботы и внимания руководства страны деятелям культуры и искусства.

Выступившие на мероприятии заместитель председателя Академии художеств Узбекистана Ф.Ташмухамедов и другие отметили роль и значение великого наследия поэта в воспитании молодого поколения в духе любви к национальному искусству и Родине. Было отмечено, что Эркин Вахидов ещё в школе начинал писать свои первые стихи. Поэта по праву можно назвать продолжателем традиций классического жанра газели. Любовь к Родине, ее бескрайним просторам, вера в светлое будущее родного края была и остаётся самой значительной в творчестве Эркина Вахидова.
На доме Эркина Вахидова открылась мемориальная доска

После торжественного открытия мемориальной доски живые цветы были возложены на могилу поэта в кладбище Чигачай. Вечером в узбекском Академическом театре состоялся поэтический вечер, посвящённый памяти Эркина Вахидова.
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