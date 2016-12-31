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→ Названа самая популярная достопримечательность Узбекистана
27-12-2016, 20:46 1 1956 Рейтинг1 Напечатать

Названа самая популярная достопримечательность Узбекистана

Названа самая популярная достопримечательность Узбекистана

Британский портал Vouchercloud составил список наиболее популярных достопримечательностей разных стран, привлекающих туристов со всего мира.

Среди российских памятников культуры и архитектуры лидирует храм Спаса-на-Крови в Петербурге. В Белоруссии наиболее посещаемым объектом оказалась Брестская крепость. Гостей Украины больше всего привлекает Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове.

В Казахстане туристов особенно интересует высокогорный спортивный комплекс «Медеу». В Таджикистане — парк Рудаки, в Киргизии — Ала-Арчинское ущелье. Главной достопримечательностью Азербайджана стал «старый» город в Баку.

В Узбекистане же первое место предсказуемо занимает площадь Регистан. Жемчужина Самарканда, включённая в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году, продолжает привлекать гостей республики своей неповторимой архитектурой.

Анна Ним.
Комментарии

Наталья
Чем Самарканд, Бухару люблю больше!!! Так хочется ещё побывать там. А ещё в Хиве... обязательно надо съездить!

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Анна Ним
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