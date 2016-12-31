Названа самая популярная достопримечательность Узбекистана
Британский портал Vouchercloud составил список наиболее популярных достопримечательностей разных стран, привлекающих туристов со всего мира.
Среди российских памятников культуры и архитектуры лидирует храм Спаса-на-Крови в Петербурге. В Белоруссии наиболее посещаемым объектом оказалась Брестская крепость. Гостей Украины больше всего привлекает Центральный парк культуры и отдыха имени Максима Горького в Харькове.
В Казахстане туристов особенно интересует высокогорный спортивный комплекс «Медеу». В Таджикистане — парк Рудаки, в Киргизии — Ала-Арчинское ущелье. Главной достопримечательностью Азербайджана стал «старый» город в Баку.
В Узбекистане же первое место предсказуемо занимает площадь Регистан. Жемчужина Самарканда, включённая в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2001 году, продолжает привлекать гостей республики своей неповторимой архитектурой.
Анна Ним.