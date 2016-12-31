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→ Документальный и художественный фильмы об Устюртском ГКХ представлены в Ташкенте
27-12-2016, 19:41 0 812 Рейтинг0 Напечатать

Документальный и художественный фильмы об Устюртском ГКХ представлены в Ташкенте

Документальный и художественный фильмы об Устюртском ГКХ представлены в Ташкенте

Об истории создания Устюртского газохимического комплекса сняты сразу два фильма – документальный и художественный. Ленты под названием «Аср курилиши» и «Устюртга йул» были презентованы в столице 20 декабря 2016 года.

Фильмы были сняты Национальным агентством «Узбеккино» и студией «Каракалпакфильм» в сотрудничестве с Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» и СП ООО «Uz-KorGasChemical», сообщает НИА «Туркистон-пресс».

Устюртский ГХК, созданный на базе месторождения Сургиль, считается одним из наиболее дорогостоящих промышленных проектов в мировой истории. В настоящее время здесь работает почти 1500 человек. Создание и развитие комплекса детально показано в документальной ленте. А истории молодых сотрудников ГКХ вдохновили авторов художественного фильма.

Анна Ним.
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Анна Ним
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