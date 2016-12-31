Документальный и художественный фильмы об Устюртском ГКХ представлены в Ташкенте
Об истории создания Устюртского газохимического комплекса сняты сразу два фильма – документальный и художественный. Ленты под названием «Аср курилиши» и «Устюртга йул» были презентованы в столице 20 декабря 2016 года.
Фильмы были сняты Национальным агентством «Узбеккино» и студией «Каракалпакфильм» в сотрудничестве с Национальной холдинговой компании «Узбекнефтегаз» и СП ООО «Uz-KorGasChemical», сообщает НИА «Туркистон-пресс».
Устюртский ГХК, созданный на базе месторождения Сургиль, считается одним из наиболее дорогостоящих промышленных проектов в мировой истории. В настоящее время здесь работает почти 1500 человек. Создание и развитие комплекса детально показано в документальной ленте. А истории молодых сотрудников ГКХ вдохновили авторов художественного фильма.
Анна Ним.