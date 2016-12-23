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→ В Ташкенте прошёл фестиваль русского танца «Зимние узоры»
Вчера, 22:58 0 39 Рейтинг0 Напечатать

В Ташкенте прошёл фестиваль русского танца «Зимние узоры»

В Ташкенте прошёл фестиваль русского танца «Зимние узоры»

Гала-концерт Республиканского фестиваля-конкурса русского танца «Зимние узоры» состоялся 25 декабря 2016 года в столичном киноконцертном зале «Зарафшан». Фестиваль, как и в прошлые годы, был проведён при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Узбекистан.

В Ташкенте прошёл фестиваль русского танца «Зимние узоры»

В отборочном туре соревновались 32 детские танцевальные группы. Из них для участия в финале были отобраны десять лучших. Финалистов выбирало авторитетное жюри: заслуженные артисты, мастера спорта по художественной гимнастике, педагоги, журналисты, представители РЦНК в Ташкенте. Номера в номинации «Русский танец» представили «Жемчужина» («Валенки», «Ноченька», «Яблочко»), «Серпантинки» («Самовар», «Калинка»), «Divas» («Тридевятое царство»), «Гульдаста» («Русские узоры»), «Aviva» («Катюша»), «Нафис» («На завалинке»), «Ракс» («Русская плясовая»).

В Ташкенте прошёл фестиваль русского танца «Зимние узоры»

Руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане Виктор Шулика поздравил победителей номинации и вручил им дипломы и подарки от имени Представительства Россотрудничества в нашей стране.

Анна Ним.
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Анна Ним
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