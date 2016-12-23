Сардор Милано вышел в финал «Голоса-5» (видео)
23 декабря восемь сильнейших певцов проекта «Голос», среди которых был и наш земляк Сардор Милано, встретились в полуфинале шоу. По итогам их выступлений наставникам и телезрителям предстояло определить четырёх финалистов.
При этом вначале решение озвучивали наставники, распределяя между певцами своей команды 40 и 60 процентов голоса. Затем в бой вступали телезрители, голосуя за понравившегося артиста.
Как сообщает The Russian Times, в финале телешоу оказались Александр Панайотов (команда Лепса), Кайрат Примбердиев (команда Билана), Садор Милано (команда Гагариной) и Дарья Антонюк (команда Агутина).
Наш певец соревновался за выход в финал с Михаилом Житовым, который исполнил песню Владимира Преснякова «Бабушка». Сардор Милано выбрал для полуфинала неожиданную композицию – песню Il Mio Cuore Va Сары Брайтман на итальянском языке. Слушателям более известен её английский вариант My Heart Will Go On, прозвучавший в исполнении Селин Дион в фильме «Титаник».
Полина Гагарина отдала Сардору 60% своего голоса. Зрительское голосование разделило голоса едва ли не поровну: 52,3 против 47,7 процентов в пользу узбекистанца. Таким образом, Сардор Милано получил в общей сложности 112,3%, которые и вывели его в финал.
Заключительный этап пятого сезона «Голоса» ожидает зрителей накануне Нового года, 30 декабря.
Анна Ним.