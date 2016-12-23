→ Выпущен Компакт - диск с музыкой Д. Сайдаминовой

Выпущен Компакт - диск с музыкой Д. СайдаминовойПриятная весть пришла из Соединённых Штатов: в сентябре 2016 года в компании "Blue Griffin Recording Inc." был выпущен компакт-диск DVD с музыкой известного узбекского композитора Дилорам Сайдаминовой, а уже в октябре текущего года видеоклип "Саратон" из этого диска получил Премию "Best World Beat Music Video" Калифорнийской Музыкальной Академии, находящейся в городе Лос Анжелес ( Akademia Music Award - Los Angeles , California USA).
Этот видеоклип под названием "Music of Dilorom Saidaminova" 1 декабря был также награждён тремя серебряными медалями "Global Music Awards " в категориях: "Музыка Мира", "Лучший Альбом" и "Альбом Камерной Музыки".
Пользуясь случаем, хотелось бы напомнить нашим читателям, что Д. Сайдаминова окончила Государственную консерваторию Узбекистана по специальностям "фортепиано" (1966, класс проф. А.М.Литвинова) и "композиция" (1967, класс профессора Б.И. Зейдмана). Брала уроки у профессора Московской консерватории Ю.А. Фортунатова.
Сайдаминова плодотворно работает в области киномузыки, эстрадной песни и вокально-хоровых жанров.
Среди её сочинений наиболее известны:
"Стены древней Бухары", фортепианный концерт
"Фрески Афрасиаба", фортепианный концерт
"Тебе, Родина", рок-оратория
"Lost in the Eternity"
"By the Sound of Francesca"
Праздничная увертюра
Струнный квартет
Брасс-квинтет
Две симфонии и камерные произведения для разных инструментальных составов.
Фортепианный цикл «Диалог с Хайямом».
Музыкально-актёрская интерпретация поэзии „Западо-восточного дивана“ И. В. Гёте
Д. Сайдаминова успешно принимала участие в
Фестивалях симфонической музыки в Узбекистане (1998, 2000, 2002),
Фестивале "Московская осень",
Фестивале современной музыки "Ильхом-ХХ" (1997, 2000, 2004), является
Лауреатом Международного конкурса в Мангейме (Германия,1998) и нескольких
республиканских конкурсов в Узбекистане.
Сочинения Сайдаминовой звучали в России,Латвии, Молдавии, Казахстане, Украине, Англии, Германии, Венгрии, Болгарии, Люксембурге и США.В Ташкенте с успехом прошли несколько авторских концертов композито, в том числе и в проектах Ансамбля Omnibus.
Нелишне будет напомнить также, что Д. Сайдаминова является матерью известного скрипача и дирижёра Тиграна Шиганяна, который часто выступает в нашей республике с крупными зарубежными музыкантами.
Поздравляем Дилорам Ахматовну с заслуженным международным признанием!
А.Ходжаев.