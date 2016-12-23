Ilkhom Jazz Club расскажет ташкентцам о джазовой импровизации
С начала будущего года проект Ilkhom Jazz Club представит новую образовательную программу «Джазовая импровизация как форма самовыражения».
В рамках программы будут проводиться творческие встречи, мастер-классы и воркшопы. Их гостями станут известные джазмены Ташкента, а также приглашённые гости из-за рубежа.
Первая встреча назначена на 10 января 2017 года. Она состоится в 15.00 в фойе театра Марка Вайля «Ильхом». Гостем творческой встречи станет музыкант Игорь Тен, лауреат международных и республиканских конкурсов, участник джазовых фестивалей.
Анна Ним.