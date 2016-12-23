Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Ilkhom Jazz Club расскажет ташкентцам о джазовой импровизации
Вчера, 21:55 0 282 Рейтинг0 Напечатать

Ilkhom Jazz Club расскажет ташкентцам о джазовой импровизации

Ilkhom Jazz Club расскажет ташкентцам о джазовой импровизации

С начала будущего года проект Ilkhom Jazz Club представит новую образовательную программу «Джазовая импровизация как форма самовыражения».

В рамках программы будут проводиться творческие встречи, мастер-классы и воркшопы. Их гостями станут известные джазмены Ташкента, а также приглашённые гости из-за рубежа.

Первая встреча назначена на 10 января 2017 года. Она состоится в 15.00 в фойе театра Марка Вайля «Ильхом». Гостем творческой встречи станет музыкант Игорь Тен, лауреат международных и республиканских конкурсов, участник джазовых фестивалей.

Анна Ним.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

В Узбекистан придут сильные морозы

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

В столице на ровной дороге вдребезги разбился Lexus

По мнению аналитиков США и Австралии, Узбекистан - одна из самых безопасных стран мира

christina
Похожие статьи

«Ильхом» представит превью спектакля «Аэропорт»

Любимые песни Сабины

Впервые в Ташкенте

Мастер-классы в «Ильхоме»

Мастер-класс в «Ильхоме»

Реклама на сайте
Теги
Анна Ним
LCN