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Вчера, 19:00 0 198 Рейтинг0 Напечатать

«Мерос» выступил в детской деревне в Германии

«Мерос» выступил в детской деревне в Германии

Юные музыканты из группы «Мерос» выступили перед пациентами детской деревни в Германии.

Ансамбль «Мерос», составленный из учеников Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени В. Успенского, выступил в городе Оберхаузен (Германия). Здесь расположена детская деревня, созданная Международной гуманитарной организацией «Фриденсдорф Интернешнл». Организация, действующая с 1967 года, занимается лечением тяжелобольных детей из разных государств.

Среди гостей детской деревни есть и маленькие узбекистанцы. Как сообщает ИА «Жахон», каждый год около 30 детей из нашей страны получают медицинскую помощь в крупнейших медучреждениях Германии.

Кроме пациентов из детской деревни, концерт посетили представители различных германских медицинских учреждений и благотворительных организаций. Праздник, устроенный юными узбекистанскими музыкантами, стал настоящим подарком для больных детей в канун Нового года.

Анна Ним.
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Анна Ним
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