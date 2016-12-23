«Мерос» выступил в детской деревне в Германии
Юные музыканты из группы «Мерос» выступили перед пациентами детской деревни в Германии.
Ансамбль «Мерос», составленный из учеников Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени В. Успенского, выступил в городе Оберхаузен (Германия). Здесь расположена детская деревня, созданная Международной гуманитарной организацией «Фриденсдорф Интернешнл». Организация, действующая с 1967 года, занимается лечением тяжелобольных детей из разных государств.
Среди гостей детской деревни есть и маленькие узбекистанцы. Как сообщает ИА «Жахон», каждый год около 30 детей из нашей страны получают медицинскую помощь в крупнейших медучреждениях Германии.
Кроме пациентов из детской деревни, концерт посетили представители различных германских медицинских учреждений и благотворительных организаций. Праздник, устроенный юными узбекистанскими музыкантами, стал настоящим подарком для больных детей в канун Нового года.
Анна Ним.