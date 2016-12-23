Галине Мельниковой присвоено звание Народной артистки
Легендарная телеведущая Галина Мельникова, заслуженная артистка Узбекистана, получила к юбилею достойный подарок от руководства страны.
23 декабря 2016 года Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев подписал Указ о присвоении Галине Мельниковой почетного звания «Народный артист Республики Узбекистан».
Эта награда, как отмечено в Указе, присуждена любимой телеведущей нескольких поколений узбекистанцев «за многолетнюю плодотворную творческую деятельность в Национальной телерадиокомпании Узбекистана, достойный вклад в дело развития дикторского искусства, повышения духовного потенциала народа, воспитания молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям».
Анна Ним.