Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Галине Мельниковой присвоено звание Народной артистки
Вчера, 20:15 0 468 Рейтинг1 Напечатать

Галине Мельниковой присвоено звание Народной артистки

Галине Мельниковой присвоено звание Народной артистки

Легендарная телеведущая Галина Мельникова, заслуженная артистка Узбекистана, получила к юбилею достойный подарок от руководства страны.

23 декабря 2016 года Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиёев подписал Указ о присвоении Галине Мельниковой почетного звания «Народный артист Республики Узбекистан».

Эта награда, как отмечено в Указе, присуждена любимой телеведущей нескольких поколений узбекистанцев «за многолетнюю плодотворную творческую деятельность в Национальной телерадиокомпании Узбекистана, достойный вклад в дело развития дикторского искусства, повышения духовного потенциала народа, воспитания молодого поколения в духе патриотизма, уважения к национальным и общечеловеческим ценностям».

Анна Ним.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

В Узбекистан придут сильные морозы

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

В столице на ровной дороге вдребезги разбился Lexus

По мнению аналитиков США и Австралии, Узбекистан - одна из самых безопасных стран мира

christina
Похожие статьи

В Узбекистане награждены сотрудники органов внутренних дел

К 25-летию независимости учрежден памятный знак

Президент Узбекистана И.Каримов подписал постановление о праздновании 25-летия независимости Республики

Президент Узбекистана подписал указ о поощрении участников Второй мировой войны

Галине Пугаченковой – 100 лет

Реклама на сайте
Теги
Анна Ним
LCN