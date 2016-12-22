Первый онлайн-фотоконкурс "Ширинтой болажон" завершён
Закончился фотоконкурс "Ширинтой болажон", в первый раз проходивший в республике в рамках исполнения Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка". Его финальный этап состоялся в столичном Дворце творчества молодежи.
В конкурсе участвовали 1020 человек, разместивших лучшие фото своих детей в социальных сетях "Instagram" и "Facebook". Победители были определены голосованием пользователей соцсетей. В финальный этап попали двадцать человек, чьи снимки набрали наибольшее количество голосов до 11 декабря 2016 года.
Конкурс был организован общественным движением молодежи "Камолот" совместно с Академией художеств Узбекистана и Ташкентским городским хокимиятом, сообщает ИА «Жахон».
Анна Ним.