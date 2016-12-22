Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Первый онлайн-фотоконкурс "Ширинтой болажон" завершён
Сегодня, 19:51 0 62 Рейтинг0 Напечатать

Первый онлайн-фотоконкурс "Ширинтой болажон" завершён

Первый онлайн-фотоконкурс "Ширинтой болажон" завершён

Закончился фотоконкурс "Ширинтой болажон", в первый раз проходивший в республике в рамках исполнения Государственной программы "Год здоровой матери и ребенка". Его финальный этап состоялся в столичном Дворце творчества молодежи.

В конкурсе участвовали 1020 человек, разместивших лучшие фото своих детей в социальных сетях "Instagram" и "Facebook". Победители были определены голосованием пользователей соцсетей. В финальный этап попали двадцать человек, чьи снимки набрали наибольшее количество голосов до 11 декабря 2016 года.

Конкурс был организован общественным движением молодежи "Камолот" совместно с Академией художеств Узбекистана и Ташкентским городским хокимиятом, сообщает ИА «Жахон».

Анна Ним.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

В Узбекистан придут сильные морозы

В Мирзо-Улугбекском районе построят около сотни многоэтажек, базар и набережную

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

За два дня сняты с должности хокимы четырех областей

christina
Похожие статьи

Национальная библиотека объявила фотоконкурс

Детский конкурс «Юлдузча» скоро выйдет на экраны

Заканчивается конкурс "Созлар навоси"

Лучшие проекты молодежи

Конкурс для детей из домов милосердия

Реклама на сайте
Теги
Анна Ним
LCN