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→ В Ташкенте завершается выставка «Новое прошлое: Современное искусство Великобритании»
Сегодня, 14:13 0 137 Рейтинг0 Напечатать

В Ташкенте завершается выставка «Новое прошлое: Современное искусство Великобритании»

В Ташкенте завершается выставка «Новое прошлое: Современное искусство Великобритании»

Выставка «Новое прошлое: Современное искусство Великобритании» завершает работу в Галерее изобразительного искусства в Ташкенте. Только за два месяца на выставке побывало 13 000 человек. Посетители познакомились с работами 20 профессиональных и молодых британских мастеров, созданными в конце ХХ - начале ХХI веков.

Заместитель директора Галереи изобразительного искусства Камола Акилова, подводя итоги выставки, отметила:

«"Новое прошлое: современное искусство Великобритании" является необходимой и своевременной. Эта выставка интересна как людям творческих профессий, так и обычному зрителю, она демонстрирует не только современное состояние искусства Великобритании через работы известных художников, но и динамику развития её культуры в целом, а также методы современного музейного эксподизайна».

В Ташкенте завершается выставка «Новое прошлое: Современное искусство Великобритании»

В дни выставки состоялся тренинг-семинар «Как создать выставки международного уровня», который провела ведущий консультант-искусствовед из Великобритании Фрида Матасса. В тренинг-семинаре приняли участие 30 человек, в их числе художники, искусствоведы, директора и представители музеев Узбекистана. Темами семинара стали: «Практика высококлассных международных выставок», «Привлечение партнёров и спонсоров», «Критический анализ», «Маркетинг и продвижение».

В Ташкенте завершается выставка «Новое прошлое: Современное искусство Великобритании»

За неделю до закрытия посетители выставки увидели выступление студентов Государственного института искусств и культуры Узбекистана и артистов театра Движения Лик, существующего 34 года.

В Ташкенте завершается выставка «Новое прошлое: Современное искусство Великобритании»

По словам руководителя театра Лилии Севастьяновой, последние 14 лет театр работает в интегрированном составе, объединяя профессиональных актёров и людей с ограниченными возможностями. Каждый спектакль ставится на основе методики танцевальной импровизации.

В Ташкенте завершается выставка «Новое прошлое: Современное искусство Великобритании»

К закрытию выставки артисты и студенты подготовили театральную постановку, в которой были зачитаны сонеты и отрывки из произведений Уильяма Шекспира.

В Ташкенте завершается выставка «Новое прошлое: Современное искусство Великобритании»

Посетить выставку «Новое прошлое: Современное искусство Великобритании» можно будет до 29 декабря.

Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана
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