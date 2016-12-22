Хенсли Пойнен, Сардор Милано, Шухрат Турдыходжаев и другие звезды "Голоса" в обновленном мюзикле "Снежная королева"
Уже совсем скоро новогодний семейный мюзикл «Снежная Королева», созданный по мотивам любимой зимней сказки Г. Х. Андерсена, начнет свой новый сезон. Представления пройдут 24, 25, 26 декабря и 8,9,10 января во Дворце Искусств «Истиклол». «Перезагрузка» мюзикла в этом году – только «усилила» звездный состав участников.
Однако, по информации организаторов, один из главных героев шоу – добрый Сказочник, роль которого исполнит Сардор Милано, присоединится к представлениям только с 25 декабря в силу того, что он параллельно занят в российском музыкальном телепроекте «Голос». Молодой харизматичный певец из Узбекистана продолжает покорять звездный Олимп мировой поп-сцены и не перестает удивлять зрителей своим необычайно высоким и богатым по диапазону голосом. Певец активно гастролирует по разным странам, записывает альбомы, успевая при этом принимать участие в состязательных творческих проектах. Совсем недавно Сардор Милано прошел в полуфинал «Голоса» и, как он сам признается, он с волнением продолжает «пробиваться» в следующий тур конкурса. Выступление Сардора Милано в полуфинале вокального конкурса «Голос» можно будет посмотреть уже в эту пятницу – 23 декабря в прямом эфире. А буквально на днях Сардор снялся в программе Андрея Малахова «Пусть говорят», посвященной пятому сезону проекта «Голос».
И так уже сложилось, что мюзикл «Снежная королева» в каком-то смысле «перекликается» с телепроектом «Голос». Незадолго до старта нового сезона мюзикла «звездный» состав «Снежной королевы» пополнил еще один яркий участник нынешнего сезона проекта «Голос» – колоритный певец из Маврикия Хенсли Пойнен, который уже успел завоевать популярность среди зрителей. Примечательно, что он уже два года живет в нашей стране и, как он сам рассказал, выступает в одном из ресторанов Ташкента, начав впервые петь в ресторане «Бразилия». В мюзикле он исполнит роль «Короля».
Ранее к числу именитых артистов мюзикла добавился юный талантливый вокалист и гордость Узбекистана участник одного из сезонов популярного российского телепроекта ««Голос. Дети» в 2014 году – Шухрат Турдыходжаев. Самый юный участник мюзикла сейчас пробует себя в роли Ворона во втором составе.
Эту роль также исполняет Джасур Мирсагатов, но из-за плотного рабочего графика, он не сможет принять участие во всех представлениях, которые будут проходить в течение шести дней по три раза в день. Несмотря на юный возраст, 14-летний Шухрат имеет немало побед и достижений в престижных международных конкурсах, среди которых «Славянский базар» в Витебске, где он стал лауреатом в 2012 году. Плюс ко всему – учащийся 8-го класса РСМАЛ им. Успенского Шухрат еще и талантливый музыкант, отлично играющий на саксофоне!
Что же касается участников предыдущего состава мюзикла, которые задействованы в этом сезоне, то и они не перестают удивлять и радовать своими успехами в шоу-бизнесе. Так, исполнительница роли Атаманши Сабина Турсунова, лауреат международного вокального конкурса "Baltic super star" в Санкт-Петербурге, теперь покоряет Европу! За этот год она получила второе призовое место на международном вокальном конкурсе «Diamond voice» в Праге и Гран-При на международном вокальном конкурсе «Созвездие Добра» там же.
Из «Голос»истых артистов предыдущего состава мюзикла «Снежная королева» вновь выйдет на сцену талантливая певица Саида Сайдиева. Прекрасная и величественная красавица с «ледяным сердцем» по сюжету, в реальной жизни за это время Саида в буквальном смысле сумела «обогреть» своими песнями молодежь нашей страны, даже в самых отдаленных ее уголках!. Вместе с другими известными артистами весной певица объездила страну в рамках фестиваля «Биз буюк фарзандларимиз», выступая в разных городах перед школьниками, учащимися колледжей и лицеев. И это, как признается сама певица, «окрылило» ее в творческом плане. С новыми силами и вдохновением Саида продолжила работу над своим первым сольным альбомом, в который, наверняка, также войдет и ее первая авторская композиция «Позови». Новые впечатления и творческий опыт принес Саиде и конкурс среди одаренных детей «Звезда по имени Солнце», где певица выступила в роли организатора и ведущей. Но самая главная награда, по признанию самой артистки, ждала ее в конце года – в честь 24-летия Конституции Республики Узбекистан Саида Сайдиева была награждена почетным знаком «Узбекистон белгиси».
Этими радостными эмоциями, которые вдохновляют в жизни самих артистов, они готовы поделиться со сцены с зрителями, подарив им незабываемые впечатления от нового сезона сказочного представления «Снежная королева». Напомним, семейный Мюзикл «Снежная Королева» – это первое в своём роде грандиозное музыкальное, театрализованное шоу в Узбекистане. Живое исполнение авторских песен, яркая хореография, роскошная сценография и изысканные костюмы – все это призвано подарить зрителям ощущение настоящего новогоднего чуда и сказочного волшебства.
Добавим, что приобрести билеты на представление можно в кассах Дворца Искусств «Истиклол» или при помощи платёжных систем Click, UZCARD, PayMe, UPay, Woy-Wo на сайте myticket.uz вы так же можете забронировать билеты. В случае если общая сумма забронированных билетов составляет 200 000 и выше, то доставка билетов осуществляется бесплатно в пределах Ташкента.