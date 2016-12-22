→ Историю Амира Темура переложили на поэзию

Историю Амира Темура переложили на поэзиюВ Ташкенте издан первый в истории литературы Узбекистана роман в стихах об Амире Темуре, открывающий одноимённый цикл поэтических произведений о прославленном правителе и полководце, чьё 680 – летие широко отмечается в этом году во всём мире.
Роман «Повелитель» охватывает период с 1365 по 1370 годы – до коронации Амира Темура и его воцарения в Самарканде. В аннотации к изданию сказано: «На страницах романа вы не найдете описание завоевательных походов Сахибкарана. «Повелитель» - книга не о покорении стран и народов, а о том, как на просторах Мавераннахра вырос колосс, неподвластный бушующим кочевым волнам векового монгольского нашествия. Это рассказ о возвышении молодого воителя, сумевшего изменить неумолимый ход истории…».
Роман написан в ритме десятистрочного стихотворения; две последние его строки сцеплены жёстким и самостоятельным рифмованием. Эту сложную классическую восточную форму автор выдерживает, не позволяя себе отступлений, на протяжении всех 173 строф.
Автором, Оразом Абдуразаковым подготовлен еще один роман «Победитель», описывающий события 1371 -1376 годов, и одновременно идёт работа ещё над двумя частями цикла «Амир Темур». Всего запланировано подготовить к выходу семь романов, охватывающих практически всю жизнь этого великого человека.
Презентация книги «Повелитель» состоялась 20 декабря в книжном комплексе “Kitob Olami”, получившего эксклюзивные права на реализацию книги и с этого дня она доступна для широкого круга читателей.
Книга вышла тиражом в 1000 экземпляров, но к Новому году выйдет электронная версия, которая будет доступна пользователям операционных систем Play market и iOS.
М. ДЖАНГИРОВ, фото автора