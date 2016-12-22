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→ В консерватории пройдёт концерт Артёма Пака
20-12-2016, 20:54 0 458 Рейтинг0 Напечатать

В консерватории пройдёт концерт Артёма Пака

В консерватории пройдёт концерт Артёма Пака

22 декабря 2016 года в Государственной консерватории Узбекистана выступит пианист Артем Пак.

Артем Пак, выпускник академического лицея имени Успенского и лауреат многих республиканских и международных конкурсов, собирается исполнить разноплановую программу. Её основу составят произведения современного американского композитора Фредерика Ржевского. Однако наряду с ними прозвучит и классика: музыка Шуберта и Дебюсси.

Концерт состоится при поддержке Посольства США, сообщает НИА «Туркистон-пресс». Попасть на него можно будет по пригласительным.

Анна Ним.
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