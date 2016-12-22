В консерватории пройдёт концерт Артёма Пака
22 декабря 2016 года в Государственной консерватории Узбекистана выступит пианист Артем Пак.
Артем Пак, выпускник академического лицея имени Успенского и лауреат многих республиканских и международных конкурсов, собирается исполнить разноплановую программу. Её основу составят произведения современного американского композитора Фредерика Ржевского. Однако наряду с ними прозвучит и классика: музыка Шуберта и Дебюсси.
Концерт состоится при поддержке Посольства США, сообщает НИА «Туркистон-пресс». Попасть на него можно будет по пригласительным.
Анна Ним.