О воскресном концерте Омнибуса и немножко о судьбах искусства
18 декабря впервые побывал на концерте знаменитого ансамбля «Омнибус», – до сих пор как-то так складывалось, что доводилось много слышать о нем (о них!), но не их самих. И вот в прошедшее воскресенье, волей случая и стараниями друзей, не то чтобы прекрасным, но свежим и бодрым зимним вечером, убедился: и впрямь, насколько же лучше один раз – в данном случае – услышать, чем сто раз увидеть (прочитать).
Дирижировал концерт Вимбайи Казибони (Vimbayi Kaziboni) – уроженец Зимбабве. Учившийся в Германии и США, тонкий интерпретатор, он, несмотря на свою молодость (ему только 28) – уже признанный мастер, выступавший в Австралии, Австрии, Великобритании, Германии, Франции ...etc. Пишущий в Ташкенте диссертацию об «Омнибусе» и называющий себя всего лишь «музыкальным туристом», Казибони – виртуоз не только в музыке, но и в умении держаться на публике, на что у нас способны немногие. Он – воплощение раскованности, но не фамильярности, а скромность его совершенно естественна.
На концерте (скажу сразу – замечательном!) были представлены произведения, написанные исключительно в наши дни: Henryk Mikolay Gorecki «Kleines Requiem Fur Eine Polka», Vimbayi Kaziboni «Two folk songs from Zimbabwe», Andys Skordis «An empty something... something empty...».
Первая композиция, «Kleines Requiem Fur Eine Polka» Хенрика Миколая Гурецкого, написанная в 1993 году, на мой вкус, содержит отзвуки Мессиана и Берга, а по своему настроению и вневербальному месседжу более всего близка музыке из фильма Кшиштофа Кесьлёвского «Три цвета: Синий», снятого в том же году. Кстати, композитор фильма, знаменитый поляк Збигнев Прайснер (Zbigniew Preisner), за свой музыкальный вклад в «Три цвета: Синий» получил премию Сезар. Параллели между двумя произведениями – «Реквиемом...» Гурецкого и музыкой Прайснера к фильму – не только временные и географические: обе композиции, разными «словами», но на одном языке, рассказывают нам примерно об одном: смерть, ее преодоление, забвение прошлого... Задумчивые, скорбные и немного нервные интонации первой и последней частей «Kleines Requim...», более выразительная и специфичная вторая часть, почти пародийная третья,– по словам автора, они выражают его горечь, вызванную распадом Чехословакии, который стал для него символом конца определенной эпохи.
Во второй вещи – «Two folk songs from Zimbabwe» – автор, Вимбайя Казибони, мастерски объединяет язык академической музыки с национальными мотивами, которые вводит в совершенно новое для них музыкальное пространство. Найдя тем самым собственную, нехоженую тропу на давно проторенной классиками дороге.
Мы стали также зрителями и слушателями и премьеры: прозвучали два этюда-шутки, оба – результат творческой фантазии Казибони. Первый из них повествует о дружбе композитора и музыканта-исполнителя, дружбе, столь же желанной и необходимой для первого, сколь опасной и профессионально трудной для второго. Нам трудно отказывать себе в желаниях, еще трудней отказывать друзьям: композитор мечтает воплотить в реальность как можно больше своих идей и фантазий, музыканту неловко ему отказать, а в конечном счете он, музыкант, оказывается просто физически не в силах выразить то, что композитор услышал внутренним слухом...
Вторая, «Аппликатура», не без юмора раскрыла непосвященной публике один из цеховых «секретов»: оказывается, музыканты прорабатывают чередование и расположение пальцев при игре на инструментах, чтобы игра была выразительней, а исполнение более удобным. Это и называется аппликатурой.
Напомню, что концерт прошел в рамках проекта «Музыка+Театр». И добавлю еще, что слушатели здесь на время становились зрителями, а музыканты – артистами. Как, например, София Левченко – очаровательная скрипачка (а еще певица, пианистка, гитарист...) и она же – девушка, «катающаяся на роликах и лыжах, но падающая на тапочках»...
Вечер завершился «An empty something... something empty...» грека-киприота Андиса Скордиса. Вещью сложной, необычной, временами даже пугающей (чего стоили неожиданные громоподобные удары в гонг и крики музыкантов, предстающих в густых клубах дыма…). Но, может быть, именно такая музыка помогает достичь подлинного катарсиса. Исполнители отыграли концерт так, будто от их игры вот в эту самую минуту зависело само будущее мира и искусства…
Что ж, так и есть. И пока существуют такие исполнители, как ансамбль «Омнибус», и слушатели, подобные посетившим этот концерт, о будущем – если не мира, то во всяком случае искусства – можно не волноваться.
Филипп Тышкевич.