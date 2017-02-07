«Пусть вернутся мои стихи…»
Пораженный отвагой моею и силой, –
мир склонился у ног.
Тщетно! Мир покоренный с собою в могилу
унести я не смог.
История военных походов, завоеваний и поражений Захириддина Мухаммада Бабура, родившегося в 1483 году в Андижане, достаточно хорошо известна: сын правителя Ферганского удела Умаршейха, правнука Амира Темура, он был талантливым полководцем и выдающимся государственным деятелем, боровшимся за власть в Мовароуннахре. Но, не сумев удержать ферганский трон, под натиском войска Шейбани-хана вынужден был с немногочисленным отрядом верных ему нукеров и могольских воинов покинуть родину и обосноваться в Кабульском уделе – вотчине династии Темуридов.
Ради призрачной власти себя не терзай,
Ради чести сомнительной – не унижай...
«Нет спасения ни в Герате, ни в Самарканде. Мы все, словно река, потерявшая русло. Сколько талантов, о Аллах, сколько живительных волн попусту исчезает и пропадает в пустынях нынешней жизни!..».
Одержав несколько побед в битвах с индийскими князьями, Бабур объединил большую часть Индии и Афганистана, создав крупное централизованное государство, вошедшее в историю как империя Великих Моголов, и основал династию Бабуридов, правившую более трехсот лет, пока Индия не попала под владычество Великобритании.
Надежды на людей, прильнувших к трону, – нет.
Исчезли верности законы. Бедный свет!
Бабур, стань лучше захудалым беком.
Двух шахов под одной короной хуже нет!
Поэт и правитель Бабур знал, что великие дела невозможно совершить без великих талантов. Еще Алишер Навои говорил: «Помните – черная зависть и корысть обитают больше среди людей серых, бездарных, нищих духом. Особенно же в высоких сферах искусства никчемные преграждают путь одаренным. Не дают возможности проявиться их талантам, губят их. Самое отвратительное зло в сем мире – зависть бездарных. Самая же высокая щедрость – это щедрость людей, способных открыть и вырастить редкое, талантливое».
Захириддин Бабур,младший современник несравненного Мир Алишера, вторит своему великому предшественнику в поэзии:
Благое от временщиков –
скажи, о душа, кто знает?
А шаха, честней льстецов,
придворных льстецов, –
кто знает?
Служи не себе – добру,
Будь выше толпы корыстной,
Служить кто добру готов –
в себе Человека узнает!
Лирика Бабура открывает нам еще одну грань деятельности и судьбы этого замечательного человека: он был одним из образованнейших людей своего времени, выдающимся ученым и поэтом. Бабур оставил богатое литературное наследие: несколько сборников газелей, около двухсот рубаи и стихотворений других жанров, как на фарси, так и на тюркском языке. Одни из самых вдохновенных его поэтических строк посвящены вынужденной разлуке с родной Ферганой:
Нет родины, и счастья боле нет.
И ничего уж, кроме боли, нет.
Я в этот край пришел своею волей,
Его оставить силы воли нет.
Прославило и обессмертило имя Захириддина Бабура его знаменитое сочинение «Бабур-наме», написанное на тюркском языке в прозе, – не только уникальное литературное произведение, но и бесценный документ эпохи. Это описание событий жизни автора, военных и политических событий, в которых он принимал непосредственное участие.
Одержав крупные победы, Бабур стал шахом огромного государства и хотел воплотить свои мечты в действительность, если не на родине, то в краю, который стал второй родиной. Известно, что чем крупней государство, тем трудней управлять им. Это под силу лишь выдающимся личностям, в характере которых, как правило, сочетаются самые неожиданные противоречия. Сила и слабость, добро и зло, великодушие и вспышки несправедливого гнева – все это проявлялось и в венценосном Бабуре, как и в любой неординарной натуре. С удивительной прямотой пишет он о своих победах и неудачах в сражениях и походах, рассказывает о событиях своей жизни, надеждах и их крушении, о поисках выхода из трудных ситуаций. И какой неизбывной горечью полны многие из этих прекрасных строк – строк, написанных человеком, сполна узнавшим меру и поражений, и предательств…
Сколько лет, сколько лет
мне ни в чем не везло! О беда!
Жизнь моя – заблужденье одно.
И теперь, и – всегда...
Черным горем гоним, я ушел в Хиндустан,
но за мною тотчас же
Черной тенью, пятном неотмывным
оно притащилось сюда!
Важное место в «Бабур-наме» занимает описание родины автора – Андижана:
«В Фергане семь городов, пять из них на южном берегу реки Сейхун (Сырдарьи), два – на северном. Один из городов на южном берегу – Андижан, который находится посередине. Это – столица области Ферганы. В Мавераннахре, кроме Самарканда и Кеша, нет крепостей больше Андижана. В городе трое ворот, южные ворота называются Хакан, северные – Мирза. Арк Андижана находится на южной стороне… К юго-востоку от крепости стоит красивая гора. На вершине этой горы Султан Махмуд построил худжру. Ниже ее на выступе горы я тоже построил в девятьсот втором году худжру с айваном. Хотя его худжра стоит выше моей, но моя расположена много лучше: весь город и предместья расстилаются под нею…».
Воспоминания об этих красивейших местах, картины родного края, тоска об утраченной отчизне не оставляли венценосного изгнанника до конца его жизни.
Не расспрашивай, друг, что со мной,
ибо стал я слабей:
Плоть слабее души, а душа моя
плоти больней.
Сам не свой – как главу за главой
повесть мук изложу?
Этот груз мой живой
ста железных цепей тяжелей!
Последние годы жизни Бабур провел в своей индийской столице Агре,где безвыездно жил в собственной резиденции. Каждый вечер он уходил в свой «приют уединения»,– так он называл скромный дом из четырех комнат,который находился в глубине большого сада. Здесь шах-поэт подолгу оставался один, чтобы творить. Здесь протекали самые дорогие и приятные часы его жизни. С каждым днем ему становилось все трудней исполнять обязанности правителя,– в его душе брал верх поэт. Но... если бы Бабур не прожил жизнь властителя, то, вероятно, не написал бы свое главное произведение, которым спустя века по-прежнему восхищаемся мы, потомки.
Все, что задумал, свершить сумей.
Целей своих достигай!
Пусть тысячи любят тебя людей:
любовь им в ответ отдай…
«Если во мне и есть родник, то это – мои стихи, мое творчество. Не возражайте мне, я уже давно чувствую, что трон не спасет ни от тлена, ни от забвения. Мне ведь не суждено самому вернуться на родину. Пусть вернутся туда мои стихи, мои тюркские книги...»
Скончался Захириддин Бабур25 декабря 1530 года. Через несколько лет, как он завещал, прах его был перезахоронен в Кабуле.
Узбекистанцы чтут память своего великого земляка. В столице нашей республики его именем названы парк, один из крупнейших проспектов, многие другие объекты. В родном городе Бабура, Андижане, на центральной площади,установлен конный памятник выдающемуся полководцу, его имя носят здесь один из проспектов, университет и библиотека. А на юго-востоке Андижана, на холме Багишамал, где, по словам автора «Бабур-наме», находилась его худжра с айваном, – раскинулся национальный парк, также носящий его имя, с изобилием цветов и растений из разных уголков мира и великолепным архитектурным комплексом. Вход с аркой, украшенной росписью в традиционном восточном стиле, ведет на территорию архитектурного мемориального комплекса, в центре которого – символическая гробница Бабура, куда замурована земля, привезенная из Агры и Кабула, с мест захоронения поэта. В состав комплекса входят памятник и музей «Бабур и мировая культура», где собрано множество редких экспонатов, рассказывающих о богатом историческом наследии династии Бабуридов. Канатная дорога доставит гостей на вершину холма, откуда расстилается незабываемая панорама любимого города Бабура. Национальный парк с мемориальным комплексом стал настоящим местом паломничества для любителей восточной литературы и поклонников таланта Захириддина Мухаммада Бабура.
Прошли века – и с течением времени все очевиднее становится высказанная некогда этим великим человеком истина: «Мудрые люди называют славу вторым существованием»…
Т. Солиходжаев.