Смокинг и лицензия на убийство
«Бонд. Джеймс Бонд!»
Эти слова, ставшие визитной карточкой знаменитого «агента 007», десятки, если не сотни раз звучали в фильмах Бондианы из уст разных актеров, с блеском или без блеска исполнявших эту роль. И все-таки тайна удивительного шарма и непобедимого обаяния элегантного красавца с неизменным пистолетом в кармане смокинга и ножом, припрятанным с ботинке, по-прежнему до конца не разгадана... Кто же он – легендарный и загадочный Джеймс Бонд?
«Отец» Бонда – известный английский писатель Ян Флеминг (1908–1965). Родившийся в обеспеченной аристократической семье, получивший образование в престижном колледже Итона, он должен был сделать военную карьеру. Но с детства страстью Яна была литература, и потому, окончив военную академию, молодой англичанин устраивается журналистом в агентство новостей. Однако после поездки в 1933 году в большевистскую Россию, где ему пришлось освещать в прессе процесс по делу английских шпионов, Флеминг оставил журналистику.
Во время Второй мировой войны он служил в военно-морских войсках, а позже продолжил службу в разведке. Годы, проведенные здесь, и стали толчком для создания целой эпопеи о специальном секретном агенте, супергерое и супермужчине Джеймсе Бонде. Не исключено, что в какой-то мере он был списан с самого автора. Во всяком случае, многие исследователи находят в этом персонаже романтизированный образ самого Флеминга, заслужившего славу ловеласа. И Флеминг, и Бонд посещали одни и те же школы, предпочитают одну и ту же еду (яичницу и кофе), имеют схожие привычки, им нравится один и тот же тип женщин, наконец, оба сделали сходную карьеру во флоте, дослужившись до коммандера.
Все это так, но лишь частично. На самом деле Флеминг создавал своего героя, его облик и привычки не из воздуха, а списал с реальных людей, которых знал лично. Прежде всего это, конечно, знаменитые английские агенты, действовавшие в Первую мировую войну, а затем работавшие в революционной Москве, – Сидней Рейли и его коллега и соратник Роберт Локхарт, с которым они вместе пытались в 1918 году свергнуть большевистское правительство. Рейли провалился и был расстрелян, Локхарту удалось вернуться на родину, где он сделал карьеру дипломата и разведчика. В 1932 году он написал книгу «Воспоминания британского агента», по которой снят фильм. Флеминг познакомился с ним во время Второй мировой войны.
Были и другие прототипы Бонда; какие-то сюжетные повороты Флеминг черпал из рассказов своих коллег по разведке или из мемуаров бывших агентов. Кстати, имя для своего героя он «позаимствовал» у известного английского орнитолога Джеймса Бонда, чья книга «Птицы Вест-Индии» подвернулась ему под руку. Говорят, что ученый-орнитолог был весьма оскорблен использованием его имени для персонажа шпионского цикла и в отместку назвал найденную им в Индии довольно неприятную птицу флемингом…
Свой цикл о Бонде Флеминг писал в период с 1953-го (когда вышла первая книга – «Казино Рояль») по 1964 годы на Ямайке, на собственной, окружённой тропической зеленью вилле «Золотой глаз», где он проводил каждый летний отпуск. Именно здесь были созданы полтора десятка историй, разошедшихся тиражом около 40 миллионов экземпляров. Читатели, уставшие от двух мировых войн, нашли в Джеймсе Бонде и его приключениях то, чего человек в обыденной жизни лишен: калейдоскоп экзотических стран и мест, обаяние и мужскую силу, перед которыми не устоит никакая красавица, способность уходить от любой погони, пить не пьянея и многое другое.
Каков же он, легендарный 007 – «агент с лицензией на убийство»? Конечно же, очень загорелый брюнет, с ослепительно-белозубой улыбкой и небесно-голубыми глазами. Его рост около 183 см, а вес – 76-80 кг, и это – сплошные мышцы! Он – покоритель женских сердец и идеал для подражания многих мужчин. Взгляд всегда ироничный и слегка прищуренный, но бывает жестким и даже безжалостным – к врагам. Над правой бровью красиво нависает прядь волос. На лице могут быть царапины и небольшие шрамы от боевых ранений.
Любимая одежда Бонда – темно-синий костюм и обязательно такие же носки. Черная рубашка из шелка и черные мокасины. Неизменным аксессуаром во всех свершениях агенту служит достаточно потрепанный чемодан престижной фирмы «Ревелейшн», сделанный из свиной кожи, а также черный кейс, снабженный секретным замком. На руке непременно красуются часы с хронометром фирмы «Ролекс», водонепроницаемые, противоударные, на металлическом растяжимом браслете.
Главным оружием Бонду в первых романах и фильмах служил автоматический пистолет «Беретта» 25-го калибра, позже – «Вальтер», с калибром 7,65 мм. В правой подошве ботинка всегда припрятан нож.
Любимые автомобили Бонда – знаменитые «Бентли Континенталь» стального цвета и темно-серый двухместный «Тандерберд».
Удивительно то, что Бонд много курит, но при этом сохраняет отличную спортивную форму и железное здоровье. Сигареты ему изготавливают на заказ из особой смеси турецкого и балканского табака, фильтр украшен тремя золотыми колечками. Сами сигареты хранятся в большом бронзовом портсигаре...
Не теряя ни на мгновение бдительности, Бонд все же может позволить себе пропустить стаканчик любимого коктейля – смесь джина «Гордонс», водки и «Мартини». На завтрак предпочитает яичницу с беконом, на ужин – крабы или лангусты.
Каждый фильм о Бонде рассказывает нам все больше о его личной истории и о том, как он стал суперагентом. Сначала он был просто военнослужащим, отмеченным многими наградами за заслуги перед родиной. Затем прошел обучение в Женевском университете, служил в военно-морском флоте, а позже поступил на секретную службу ее величества. Успешно осуществив несколько операций в спецназе по всему миру, Бонд в возрасте 30 лет становится в ряды MI6. Таланты агента 007 поражают разнообразием: он имеет ученую степень в знании восточных языков, при этом, помимо своего родного английского, свободно владеет французским, итальянским, немецким и русским. Ну и еще немножко знает греческий, испанский, японский и китайский...
Первый фильм с Бондом, снятый по роману «Доктор Но», появился в 1962-м. Непревзойденный агент 007 предстал здесь в облике великолепного Шона Коннери с его неотразимой, чарующей улыбкой и невозмутимостью – и сделался на долгие десятилетия кумиром миллионов зрителей. Его острый ум, отменная физическая закалка, необычайная выносливость, обаяние, смелость и даже отчаянность служат во всех невероятных – порой до фантастичности – похождениях и подвигах всецело на благо родной Англии и ее величества королевы.
«Доктор Но» стал первой ступенькой в карьере Коннери и, обойдясь его создателям в скромную сумму 1,1 млн долларов, принес авторам и режиссеру более 75 млн. и прославился как «самый шпионский фильм» всех времен.
После «Доктора Но» Шон Коннери снялся еще в пяти лентах про Бонда, но в 1971 году, несмотря на бешеный успех, мировую славу и огромные прибыли, отказался от дальнейшего исполнения этой роли. Актер опасался, что образ суперагента 007 накрепко к нему прилипнет и его не будут воспринимать как возможного исполнителя других, более глубоких ролей. Правда, когда, после его ухода, на экраны вышел следующий, совсем уж неудачный фильм с актером Джорджем Лэйзенби, – «На секретной службе ее величества», – Коннери уговорили вернуться и сыграть еще раз роль агента 007 в фильме «Бриллианты навсегда». Шон совсем не хотел этого, но не устоял перед большим по тем временам гонораром в 1,25 млн долларов. Однако взял с режиссера обещание, что после этого фильма от него отстанут и больше никогда не буду предлагать роль Бонда.
Следующим образ суперагента воплотил Роджер Мур, оказавшись самым «пожилым» Бондом. Но это не помешало ему создать еще одного классического Бонда, только более ироничного и веселого, чем Шон Коннери. Мур сыграл в семи фильмах Бондианы: «Живи и дай умереть», «Шпион, который меня любил», «Человек с золотым пистолетом», «Осьминожка», «Только для ваших глаз», «Лунный гонщик» и «Вид на убийство». Роль Бонда оказалась триумфом всей его жизни: до этого карьера актера складывалась не слишком удачно, но после Бондианы Муру стали предлагать роли значимые, высокого класса.
Т. Солиходжаев.