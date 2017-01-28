«Слабый пол»
Любой восточный мужчина воспитан в духе уважения к женщине, для большинства из нас она – существо хрупкое и ранимое, которое нужно поддерживать и оберегать... В том, что это не всегда так и что встречаются порой женщины и другие, которых не оберегать надо, а оберегаться от них, а то и просто после первого же знакомства поскорей уносить ноги, – убеждают две истории, произошедшие сравнительно недавно. В обеих замешаны женщины. И какие!.. Например, Башорат (назовем ее так) на автостанции, где она работала, прозвали «ведьмой».
В свои пятьдесят четыре года эта дама не обрела ни мудрости, ни рассудительности, ни того опыта терпения и доброты, которые помогают женщинам в ее возрасте быть хорошими матерями и бабушками, наставницами и советчицами молодых. Все, что сумела сделать за свою жизнь Башорат,– это трижды побывать замужем, все три раза разойдясь со скандалом, и родить детей, которых и не думала хоть как-то воспитывать, – выросли они, как придорожная трава. Из жизненных ценностей для этой женщины существовала только одна – деньги.
Ее побаивались даже мужчины. Если сделать что-то не по ней – редко услышишь из уст женщины такое грязное сквернословие, увидишь такую свирепую ярость, с какой она бросалась на обидчика, пуская в ход кулаки, ногти, зубы… Кому захочется связываться с такой бешеной?
И все-таки удачное применение ее зычному голосу и глотке, не знавшей устали, когда требовалось осыпать кого-нибудь бранью, в одном деле нашлось. Теперь крики Башорат, которые могли оглушить кого угодно, раздавались на стоянке межрайонных маршрутных такси,– зазывать пассажиров у нее получалось отлично. Поэтому водители маршруток охотно платили ей по 500 сумов,а вскоре поручили еще и поддерживать чистоту на территории автостанции.
Дело оказалось вполне доходным, маршруток было много, и аппетиты Башорат возросли: теперь она требовала с каждого водителя по1000 сумов. Затем начала брать с каждого рейса…Попытки образумить ее привели лишь к тому, что разозленная Башорат еще больше подняла свою «ставку». Если же кто-то выказывал недовольство, отказывался платить, – женщина становилась просто разъяренной фурией, бросалась в драку с мужчинами, нанося куда попало удары, расцарапывая лица… Не могли же мужчины отвечать ей тем же, затевать драку с женщиной.
Несколько раз ее привлекали к ответственности за хулиганство с нанесением легких телесных повреждений, за два года она получила две условных судимости. Но ее ли было запугать и утихомирить такими «щадящими» мерами!
«…Когда я возвращался вечером с работы, то увидел какую-то женщину, сидящую на остановке. Я остановил машину. Она сказала, что ей надо доехать до соседнего района. Мне это было по пути, и я согласился ее подвезти. Но когда начали договариваться о цене, она словно в тигрицу превратилась, начала кричать, что ее хотят ограбить, стала оскорблять меня по-всякому. Я открыл дверь машины и велел ей выходить. И тут она схватила меня за волосы и стала наносить удары по лицу, по голове... Не знаю, чем бы это кончилось, если бы на мои крики не подоспели сотрудники органов внутренних дел…»
(Из показаний пострадавшего Алижона Б.)
В этот раз Башорат заслужила наказание уже не условное, и так легко, как в прежних случаях, ей не отделаться. Ну а какой выйдет она после отбытия срока – покажет время…
Да, похоже, «слабый пол» нынче не уступает сильному и в способности пускать в ход кулаки. И все-таки таких хулиганок, как Башорат, обуздать можно – хотя бы даже применив физическую силу. А вот когда приятные на вид, кокетливые и улыбчивые дамочки демонстрируют при случае мертвую хватку и бесстыдство аферисток – тут уж, что называется, держи ухо востро!
Именно такой – назовем это помягче – предприимчивостью, изобретательностью и склонностью к риску, которым могли бы позавидовать иные мужчины, отличались четыре подруги – «героини» нашей следующей истории. То, что у каждой из них было по двое-трое детей, не помешало подружкам сколотить настоящую преступную группу. Надо сказать, что все они уже имели нелады с законом, привлекаясь в разное время к ответственности за мошенничество, кражи и т.д. И вот теперь решили, что «работать» вчетвером будет легче, чем поодиночке.
Летом прошлого года землячки Зульфия, Айгуль, Дилором и Гульнора отправились «гастролировать» по крупной соседней области. Сели в автобус, прибыли в областной центр. Здесь, как обычно, занялись уличным попрошайничеством, а ближе к вечеру нашли себе постой, сняв комнату у одного бедолаги, который как раз и жил за счет таких вот «гастролеров».
– Девочки, у меня есть идея, – сказала как-то вечером Айгуль.– Просить на улицах, жалобить, рассказывая о ждущих дома голодных детях, навязывать встречным женщинам свое гадание по руке – это все мелочи, на которых не заработаешь. Давайте провернем дело по-крупному, чтобы вернуться домой с настоящим наваром.
– Ой, подружка, какая же ты у нас умница! И правда, дома детки заждались, а мы тут ходим, клянчим гроши. А какое крупное дело ты имеешь в виду?
– Я уже продумала. Сразу несколько домов кинем. Завтра – первая попытка.
На следующий день к вечеру Гульнора и Дилором вернулись довольные:
– Вот, девочки, смотрите, что мы сегодня заработали, да еще как легко! – и они выложили на дастархан 250 тысяч сумов.
– Ого! И как же вы их заработали?
– Все просто: поехали в один кишлак, это близко за городом, там увидели один дом, закрытый на висячий замок. Гульнора изо всей силы как ударит по нему камнем!.. Замок сломался, и мы вошли в дом. Правда, брать там было почти нечего, только вот эти двести пятьдесят тысяч…
– Но там есть и побогаче дворы, можно попробовать, – вставила Дилором.
Так и решили.
Назавтра с утра они уже были в названном кишлаке, разбрелись по улицам. Просили милостыню, предлагали купить старые вещи, а сами зорко осматривались, приглядывались…
В полдень прибежала Зульфия: она присмотрела как раз подходящий дом, и там, кажется, никого нет.
Теперь уже все вместе дружно направились по указанному адресу. Стали стучать в ворота, но никто не отвечал. Тогда нашли железку и, уже испытанным приемом, сильно ударили по замку. Снова сработало – ворота открылись. Женщины стали звать хозяев, чтобы еще раз проверить, есть ли кто-нибудь в доме. Убедившись в своей безопасности, две из воровок проникли в дом, а две остались караулить.
Подругам повезло. Их добычей стали несколько золотых украшений, мобильный телефон, фотоаппарат…– в общей сложности, как потом выяснится в ходе следствия,– вещей на 3 миллиона 800 тысяч сумов. Теперь можно было и исчезнуть…
Но как после удачной добычи так просто отказаться от столь прибыльного занятия? Успех только раззадорил подружек. Завтра, решили они, – завтра еще раз, последний, пойдут «на дело», а потом сразу же – домой.
На следующий день они поехали в тот же район, в местечко неподалеку от вчерашнего кишлака. Еще один небедный дом, и снова пустой – хозяин с семьей уехал в город.
Оттуда они унесли 2 тысячи долларов США и 2 миллиона 700 тысяч сумов.
– Ну вот, – радовались воровки, – теперь можно и домой. Деньги поделим уже после возвращения.
Вернувшись в родной город, они сразу направились на рынок и предложили краденое золото первому же покупателю за один миллион сумов. Когда тот поинтересовался, почему так дешево, Айгуль объяснила, что ей срочно нужны деньги на лечение.
Продав краденое, деньги поделили поровну. Так же, как и те, что унесли из чужих домов.
А тем временем хозяева обчищенных ими домов обратились в отдел внутренних дел района. Начался розыск воров…
В ходе следственно-оперативных мероприятий сотрудники правоохраны выяснили, что по двум кишлакам в тот день ходили четыре женщины, похожие с виду на цыганок. Это и стало главной зацепкой. Остальное было уже делом техники. Нетрудно оказалось установить, что из местных цыган-люли никто таким способом не промышляет. Зато опрошенные цыгане сразу же сообщили стражам правопорядка, что несколько дней назад в областной центр приехали из соседнего города четыре женщины, похожие на описанных…
Напрасно думали подружки-воровки, что, вернувшись по своим домам, навсегда скроются от правосудия. Искать их пришлось совсем недолго. Вскоре все они были этапированы в тот самый город своих «гастролей».
Суд приговорил женщин к различным срокам наказания: Айгуль М.получила четыре года лишения свободы, Зульфия У. – два с половиной года, столько же – Дилором И., а Гулнора А. осуждена на три года лишения свободы.
А вы говорите – «слабый пол»…
У. Нуров.