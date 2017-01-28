Не ради «галочки»
Часть 2
Часть 1: http://nuz.uz/kolumnisty/19848-ne-radi-galochki.html
Работа по предупреждению детской безнадзорности и борьбе с правонарушениями со стороны несовершеннолетних – важнейшая часть деятельности органов внутренних дел. Известно, что на формирование несовершеннолетних и их поведение могут негативно влиять многие факторы. Но лишь сегодня список этих факторов, среди которых традиционно – неблагополучная семья, дурная компания и т.д., – пополнился новыми, которые можно назвать факторами нынешнего века: это и урбанизация, и ускорение темпа жизни, и информационные перегрузки. Вот почему, помимо других важнейших задач, возложенных на сотрудников правоохранительных органов, на первый план сегодня выдвигается актуальный вопрос о контроле над поведением несовершеннолетних, обеспечении, в сотрудничестве с махаллей и другими общественными и государственными организациями, здорового и социально адекватного образа жизни юного поколения.
Решение этих задач возможно лишь в случае, если взрослые, которые непосредственно взаимодействуют с подростками: родители, педагоги, инспектора профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, – знакомы с законами психического развития, связанными с периодом взросления подростка.
В зарубежной и отечественной психологии проведено немало исследований, в которых большое внимание уделяется изучению особенностей подросткового возраста. Обычно его характеризуют как «переломный», «переходный», «критический», «трудный», «возраст полового созревания». Подростковый период в развитии ребенка считается особенно сложным, причем не только для родителей и педагогов в процессе воспитания, но и для самих детей. Это связано с психофизиологическими состояниями, возникающими в процессе роста, – их называют «кризисными периодами» развития личности. У подростка резко возрастают психофизиологические возможности, потребности и самооценка, а вместе с этим появляется пока не обоснованное, неадекватное чувство собственной «взрослости». В то же время возможности реализации своих потребностей и в целом самореализации в обществе, в сфере социальных отношений, у несовершеннолетнего пока весьма ограниченны. Взрослое окружение, как правило, все еще относится к нему как к ребенку, что вызывает у него обиду, чувство, что его никто не понимает. Нередко это ведет к отчуждению от взрослых, включая родителей и близких родственников.
Психическая неуравновешенность, реактивность, импульсивность, быстрая смена настроений, эмоциональная возбудимость и неустойчивость, пониженная работоспособность – все это образует особый тип подросткового поведения. Юному человеку в этот период присущи негативизм в ответ на требования со стороны взрослых, стремление влиться в группы своих ровесников, чтобы стать одним из их сообщества; склонность к переоценке своих личностных потребностей. Понятно, что все это вместе взятое нередко приводит к девиантному поведению, т.е. предрасположенности к нарушению общественного порядка.
Так, например, 17-летний учащийся одного из профессиональных колледжей Абдулазиз М., возвращаясь после занятий домой, приметил, что механизатор, работавший неподалеку на экскаваторе, пошел обедать. Воспользовавшись его отсутствием, парнишка снял с машины аккумулятор, завернул его в охапку травы и отнес домой. Зачем? Может быть, с целью позже продать, но скорее всего, причина была другой. Семья Абдулазиза была обеспеченной, карманных денег сыну давали достаточно. Вероятнее предположить другое: подросток хотел рискнуть, «проверить» себя, убедиться в своей способности на решительный «поступок», доказать самому себе свое бесстрашие. Т.е. поддался именно тому девиантному состоянию, о котором говорилось выше.
Конечно, «вычислили» воришку в тот же день. Аккумулятор вернулся к владельцу, а паренек был взят на профилактический учет. Сейчас он исправно посещает занятия и в правонарушениях больше не замечен.
Этот случай еще раз убеждает в том, что наступление переходного возраста – сигнал для родителей и окружающих взрослых изменить стиль общения с подростком: командный, контролирующий, авторитарный стиль должен уступить место сотрудничеству, общению, которое способствовало бы налаживанию доверительных взаимоотношений.
Как же именно можно и нужно в деле воспитания и обучения учитывать особенности развития и формирования подростков именно в этот трудный «переломный» период? Прежде всего, как уже сказано, изменить отношение к ним. Относится это не только к родителям, но и к педагогам, которые с определенного момента должны начать видеть в учащихся уже не «воспитуемых» несмышленышей, а партнеров, с которыми можно сотрудничать в учебном процессе на равных. Большую помощь в этом может оказать педагогам использование интерактивного обучения, один из эффективных методов которого – так называемый «проблемный». Суть его заключается в поисковом пути усвоения знаний: знания не предлагаются в «готовом» виде, их нужно добывать самостоятельно. Иными словами, процесс обучения предполагает не столько заучивание учащимися материала, сколько самостоятельное решение ими задач-проблем. Преподаватель организует работу таким образом, чтобы ученики – речь идет, разумеется, об учащихся старших классов и студентах колледжей и лицеев, – самостоятельно отыскивали нужные для решения поставленной проблемы сведения, делали необходимые обобщения и выводы, сравнивали и анализировали факты, определяли, что известно и что им нужно найти. При таком процессе усвоение знаний осуществляется путем совместной деятельности преподавателя и учащегося. Ребята под руководством преподавателя самостоятельно рассуждают, вместе решают проблемные ситуации, обобщают, делают выводы. Данный метод также помогает им повысить культуру речи, снимает скованность, активизирует самостоятельное мышление, развивает ораторские способности, необходимые в овладении в будущем той или иной специальностью.
Хорошо зарекомендовала себя и такая форма обучения, как работа в маленьких группах, на которые делится коллектив учеников. Каждая из групп получает определенное задание (одинаковое либо индивидуальное) и выполняет его сообща под непосредственным руководством лидера группы или преподавателя. При этом группы подбираются по принципу объединения учащихся в зависимости от уровня успеваемости, информированности в данном предмете, психологической совместимости, – это помогает участникам взаимно дополнять и обогащать знания друг друга. Такая работа воспитывает в ребятах чувство коллективизма, активизирует их: соревнуясь между собой, они показывают свои знания, навыки и умения в рамках изучаемого предмета. Занятия с использованием работы в маленьких группах обычно проходят оживленно, интересно, увлекательно.
«Настоящее познание дается сердцем. Мы знаем то, что любим», – эти замечательные слова принадлежат Л.Н. Толстому. Конфуций же говорил: «Я слышу – и я забываю. Я вижу – и я запоминаю. Я делаю – и я понимаю».
Слышать, видеть и делать – вот первейшее условие, при котором процесс обучения и усвоения знаний будет полным и наиболее эффективным.
Второе условие – это, конечно же, высокая квалификация преподавателя. По этому поводу можно привести слова американского писателя и афориста Уильяма Артура Уорда: «Посредственный учитель излагает. Хороший учитель объясняет. Выдающийся учитель показывает. Великий учитель вдохновляет»...
И, наконец, третье необходимое условие эффективности обучения – это мотивация, т.е. внешнее и внутреннее побуждение подростка к познавательной деятельности и интересу к ней. «Ученик, который учится без желания, – это птица без крыльев», – сказал Саади...
Давайте по-настоящему отдавать все свои знания и всю душу нашим детям – и подрастающее поколение воздаст нам сторицей.
Дилором Нурмухамедова.