Зло возвращается…
Не раз уже нам приходилось рассказывать о различных криминальных случаях, подпадающих под ту или иную статью закона, – мошенничествах, кражах, квартирных аферах… Но две истории, о которых пойдет речь сегодня, – случай совсем особый, – настолько чудовищными кажутся связанные с ними детали и подробности. Прочитать о таком в книжке – передернет: ну и занесло же автора, с жуткими наворотами он явно переборщил. Но, как не раз уже доказывала жизнь, действительность порой далеко превосходит любой вымысел. К несчастью… И хоть в первом случае жертва осталась жива, – по жестокости это преступление, может быть, даже превосходит второе, приведшее к смерти человека.
Тем не менее, поскольку разбойное нападение с нанесением телесных повреждений причисляется к менее тяжким преступлениям, чем убийство, – с него мы и начнем. Причем скажем сразу: с человеком, который стал его жертвой, Мурод Хатамов (фамилии и имена изменены) до того дня даже не был знаком, тем более не могло у него быть к тому никаких счётов. Кроме жажды обогащения, конечно. Она и заставила сорокалетнего Мурода потерять людской облик, дойти до предела бесчеловечности.
Возраст преступника мы назвали не случайно: сорок лет – самый расцвет сил мужчины, пора его человеческой зрелости. Сорокалетний мужчина способен продумывать свои поступки и их последствия, управлять собой, не поддаваясь эмоциям, ему не сойдет с рук, как незрелому юнцу, – «не подумал», «не знал», «не хотел»… Да и вздумай даже Хатамов попытаться оправдать свое преступление любыми причинами, на которые обычно ссылаются обвиняемые, – мол, нечем было кормить детей или жене нужны были деньги на лекарства, – чем объяснить поистине звериную жестокость, с какой издевался он над беззащитным, беспомощным человеком, а потом бросил его умирать под палящим солнцем среди голой пустыни?..
Итак, августовский полдень, крупный областной центр на юге нашей страны, оживленный базар с множеством автомашин. Между ними идет человек, внимательно оглядывая каждый автомобиль. Вот эта «Нексия»? Или, может, тот «Матиз»? Или даже «Каптива»?..
Нет, он не покупать новую «тачку» сюда пришел, да и не продаются эти машины. Это – стоянка такси на рынке, и водители поджидают клиентов. Чем дальше требуется отвезти клиента, тем больше денег можно заработать. Заработать честно, а не ограбить другого владельца машины. Грязные намерения же были как раз у того, кто прикинулся клиентом.
– Ака, поехали, недорого возьму…
– Ака, куда вам надо? С ветерком довезу!
Каждый потенциальный клиент был здесь нарасхват. И Мурод Хатамов острым глазом быстро наметил себе жертву – совсем молодого парня, стоящего у открытой дверцы «Нексии» и с надеждой смотрящего на него.
– Как тебя зовут, браток?
– Санджар.
– До соседнего района отвезешь?
– Конечно, ака! Мигом домчу! – парень расплылся в радостной улыбке. И, как только пассажир сел, сразу рванул с места, стараясь оправдать ожидания клиента.
Скорость действительно была на руку Муроду: он выжидал, когда они окажутся за пределами города, в пустынной местности, отделявшей областной центр от дальнего района, который он назвал пунктом назначения. А пока невзначай выспрашивал у парнишки, откуда тот родом, кто его родные, где живут… Даже спросил домашний телефон – на случай, если понадобится машина для новой поездки…
Вот и последние домишки кончились по сторонам шоссе, даже деревья перестали мелькать. Пыль, палящий зной, маленькие вихри песка, то тут, то там поднимаемые порывами ветерка, придорожные столбы…
– Останови-ка здесь.
– Что?.. Прямо здесь, ака?..
Санджар запнулся: в руках у пассажира был нож.
– Выходи, я сказал.
Парень вылез из машины, все еще ничего не понимая. Если бы только он мог представить, что ждет его дальше!..
Уже через минуту у Санджара были накрепко связаны руки, а одна нога прикована цепью к столбу.
Нет, убивать его Хатамов не собирался. Зачем убивать дойную корову, если живая она может быть более полезной? Чем именно полезной? А зря, что ли, он, Мурод, так много выспросил по дороге о родственниках водителя, зря разве телефон его домашний записал? И вот сейчас он звонил с мобильника Санджара его отцу с предложением:
– Хотите снова увидеть своего сына живым? Тогда приготовьте пять тысяч долларов. А чтобы вы не сомневались, – вот, послушайте его голос…
– Дадажон!!.. – закричал в трубку Санджар. Голос его оборвался…
У Худойберды-ота потемнело в глазах. От страха за сына он не мог сразу ничего сообразить. А тем временем снова раздался голос Хатамова:
– Сейчас, чтобы убедить вас, что никто тут не шутит, я вашему сыну отрежу несколько пальцев…
От раздавшегося вопля ужаса, в котором даже нельзя было узнать голос Санджара, старик чуть не рухнул наземь. А Мурод действительно не шутил: двумя движениями он отсек острым ножом большие пальцы на руках своего пленника.
Ну вот, теперь пусть родня этого бедолаги «дозревает», собирает деньги для выкупа, а он, Мурод, пока отдохнет у себя дома…
И нелюдь, не обращая внимания на умоляющие крики своей истекающей кровью жертвы, сел в чужую машину и покатил в район, где жил вместе с семьей и даже считался примерным мужем и отцом…
Эта страшная история в тот день только началась. Закончилась же она через три дня, – после того, как родные Санджара обратились в органы внутренних дел и началась масштабная оперативная работа. Опросы на стоянке такси дали результаты: кто-то видел, как в машину Санджара садился мужчина, кто-то смог описать его внешность… К счастью, нашелся и человек, слышавший, какое место назначения назвал пассажир. Теперь машина с оперативниками и отцом пропавшего юноши следовала по пути, которым не так давно проезжали Хатамов и его жертва. Так же мелькают придорожные столбы, та же безлюдная местность, вот уже и место близко, где похититель назначил Худойберды-ота место для встречи и передачи выкупа. Видно, ни минуты не сомневался в своей безнаказанности и в том, что несчастный отец безропотно примет его условия…
И действительно, негодяй ждал в условленном месте. Но где же сын?.. Неужели вот эта скрючившаяся фигура у подножия столба?..
Тем временем Хатамов разглядел, что в приближающейся машине сидит не один человек. Понять, кто сопровождает отца Санджара, было нетрудно. И преступник бросился к своей, вернее, присвоенной им, машине…
К сожалению, в тот день Хатамову удалось скрыться. Конечно, ненадолго, его все равно взяли бы через день-два. Но ускорила развязку собственная наглость и цинизм Мурода: в это трудно поверить, но зная, что за ним по пятам идут правоохранители, он не избавился от телефона, отобранного у Санджара, а продолжал им пользоваться, как ни в чем не бывало! Только сим-карту новую вставил.
На свободе к тому времени ему оставалось гулять полтора дня. К вечеру на третий день после похищения в его дом пришли сотрудники правоохранительных органов…
История чудовищная, подробности ее поистине леденят кровь… И все-таки, оказывается, это – вовсе не предел извращенной жестокости. Случай, произошедший в другой области примерно в то же время, т.е. несколько лет назад, поражает совсем уж запредельными обстоятельствами, приведшими к дикому преступлению. Раскрыто оно было очень быстро, не понадобилось и трех дней, как в первом случае, но поразило даже видавших виды стражей правопорядка.
На одной из улиц небольшого городка нашли труп молодого человека, от двадцати до двадцати пяти лет, со связанными руками и ногами. Обуви на покойном не было. Это позволило заключить, что убили парня, скорее всего, в другом месте, а потом привезли и бросили здесь. Рядом на асфальте можно было проследить след велосипедных шин. Этот след и привел к дому, расположенному всего в нескольких километрах от места происшествия. И здесь оперативников ждал сюрприз: на воротах и на земле у входа в дом виднелись плохо замытые следы крови. Словно Каинова печать, указывающая на убийцу!
Опрошенные соседи сообщили, что здесь живет вдовец, некий Сапар, ранее неоднократно судимый, со своим 23-летним сыном Ахмадом. До недавнего времени все в их доме было вроде тихо-мирно, но несколько месяцев назад отец привел в дом женщину, представив ее сыну как свою новую жену, и с тех пор-то пошли в этой семье нелады. То и дело вечерами доносятся крики, звуки скандалов, видно, очень уж не по душе пришлись друг другу «пасынок» с «мачехой»…
Когда соседям была показана фотография убитого, похоже, никого это даже не удивило. Только вздохнул кто-то: «Бедный Ахмад… все-таки убили его…».
Итак, смерть юноши не оказалась неожиданностью, она словно была предуготовлена всеми предыдущими событиями и обстановкой в этой семье. Что именно это за обстановка – стало ясно, когда оперативные сотрудники постучались в дом Сапара. Его застали за накрытым столом, веселящимся и попивающим вино вместе со своей любовницей… Во дворе стоял тот самый велосипед, на котором он увез труп сына, убитого им во время очередной ссоры ударом в висок… Увез, бросил на улице и вернулся, чтобы отметить «удачно завершенное дело»… Даже когда на него надели наручники и вывели из дома, взгляд Сапара оставался затуманенным…
Сожительница сыноубийцы, по имени Римма, непосредственного участия в преступлении не принимала, но именно ею была спровоцирована трагедия: отец бросился на сына после того, как услышал от нее: «В этом доме останусь или я, или твой ублюдок»…
…Совершенное зло имеет свойство возвращаться к тому, кто его совершил. Преступники-нелюди, о которых здесь рассказано, безусловно, понесли суровое наказание. Но кто вернет одному парню оборванную жизнь, другому – исправит искалеченную судьбу?..
У. Нуров.