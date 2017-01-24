Не ради «галочки»
В одном из районов столицы подрались подростки – учащиеся колледжа. В другом – школьники… Есть пострадавшие. Такими вот криминальными эпизодами ознаменовалось начало новой учебной четверти.
Казалось бы, что удивительного в том, что мальчишки дерутся? (К счастью, девочки в таких ситуациях оказываются гораздо реже, хотя не секрет, что в наше время и такое случается.) Конфликты между подростками, скажут нам, всегда были, есть и, видимо, будут. Таковы, скажут нам, издержки так называемого переходного возраста, характеризующегося эмоциональной неустойчивостью, юношеским максимализмом, стремлением к самостоятельности, взрослости и «крутизне». Да и, если быть откровенными: разве у каждого из нас воспоминания о школьных годах связаны только с положительным опытом, разве нет среди них и многих негативных впечатлений? Большинство мальчишек хоть раз в жизни дрались в кругу своих сверстников. Но настораживает другое – драки современных детей отличаются большей жестокостью: в ход идут не только кулаки, но и ножи, другие подручные средства, предназначенные для того, чтобы причинить человеку как можно больше физических страданий. Нередки случаи, когда словесная перепалка двух подростков, что-то не поделивших между собой, приводит к групповой драке: на защиту одной и другой конфликтующих сторон становятся их сверстники, готовые прийти дружкам на помощь и наказать их обидчиков как можно жестче. И тогда уже эту толпу агрессивно настроенных парней, идущих «стенка на стенку», бывает очень трудно остановить. В результате групповых драк, как правило, пострадавших бывает больше и увечья серьезнее. А иногда достается и взрослым, пытающимся разнять дерущихся, как это было в одном из недавних случаев, когда миротворческая миссия педагога закончилась его госпитализацией с множественными переломами носа...
Кто виноват и что делать?
Видимо, прежде всего – не замалчивать проблему, а обозначить ее открыто. Ведь, как известно, признание существования той или иной проблемы – уже первый шаг к ее решению. А проблема в данном случае видится вполне однозначно: воспитанию подростков, особенно мальчиков, не всегда уделяется должное внимание. Внимание со стороны педагогов школ и колледжей, коллективов махаллей, наконец, родителей, которые, как ни крути, в первую очередь должны нести ответственность за воспитание своих детей. Почему же схема «семья–махалля–школа» нередко не работает или работает не эффективно? И получается, что «у семи нянек дитя без пригляду»? Кто виноват в том, что подросток пропускает учебу, подвержен вредным привычкам, проявляет агрессию? Родители, школа или, может быть, телевидение? Кто должен оградить наших детей от негативного влияния улицы, насилия и непристойностей на экране – правоохранительные органы? Эти острые вопросы надо не бояться задавать, как и поднимать наболевшие проблемы, – пусть порой точки зрения на обсуждаемую тему оказываются весьма различными. Нужно лишь помнить главное: ни одна из сторон не должна снимать вину с себя, если допущены какие-то огрехи в воспитании детей. Ответственность лежит и на родителях, не справляющихся со своими обязанностями, и на махаллинском комитете и инспекторе профилактики, не уделявших должное внимание семьям, где не все благополучно, и на преподавателях школ и колледжей, вовремя не забивших тревогу, когда подросток пропускал занятия или был замечен в «давлении» на более слабого сверстника…
Все это так, но… если подросток уже совершил необдуманный поступок, преступил закон и есть пострадавшие, – стоит ли искать задним числом виноватых? Разве не гораздо важнее предотвратить правонарушение, оградить несовершеннолетнего от негативного влияния, не допустить агрессии?
Ответ, на самом деле, прост: ни один взрослый не должен проявлять равнодушие к судьбе подростков – в собственной ли семье, в своей ли махалле, на соседней улице... Все общество должно объединить усилия ради этой важнейшей цели. И работа в этом направлении должна вестись не ради «галочки» и «положительных показателей», а по-настоящему, ради будущего наших детей.
Например, сегодня в каждой школе есть штатный психолог, который обязан выявлять детей, склонных к агрессии, правонарушениям, и делиться этой информацией с представителями правоохранительных органов. Сотрудники органов правопорядка, в свою очередь, должны проводить индивидуальную работу с подростком, его семьей, окружением. Но, к сожалению, некоторые психологи подходят к выполнению своих обязанностей формально. Вот, к примеру, инспектора по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних одного из районов столицы направили во все школы, колледжи и лицеи района запрос с просьбой предоставить информацию о неформальных лидерах среди учащихся, которые могут негативно повлиять на сверстников. Дело в том, что если вовремя выявить таких ребят, то можно их лидерские качества направить в правильное русло. И что же? Все без исключения запрошенные учебные заведения отчитались: таковых у них нет. А практика показывает обратное: таких ребят немало. Выходит, психологи работают по шаблону, не умея, да и не пытаясь найти подход к учащимся. А ведь именно под руководством таких неформальных лидеров-заводил подростки объединяются в группы, порой превращающиеся в криминальные группировки. Хорошо, если лидер способен вдохновить сверстников, к примеру, на озеленение улиц и другие добрые дела. А если на преступление? Ведь групповые драки возникают не на пустом месте, есть у них так называемые идейные вдохновители.
Ситуация осложняется еще и тем, что сегодня в интернете любой пользователь может найти информацию о том, как собрать взрывное устройство и т.д. Кто поручится, что, устраивая разборки, подростки не прихватят с собой небезызвестные «коктейли Молотова» и другие самодельные устройства, – ведь это, по понятиям некоторой части молодежи, – «круто»?..
К слову, правоохранительные органы совместно с общественностью проводят большую работу по выявлению интернет-клубов, где для несовершеннолетних открыт доступ к сайтам сомнительного содержания. Усилен контроль над посещаемостью этих заведений подростками в учебное и в ночное время. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы досуг несовершеннолетних проходил интересно и с пользой. Можно, например, с помощью анкетирования провести в учебных заведениях опрос с целью выяснения: чем молодые люди хотели бы заниматься в свое свободное время. И открывать при учебных заведениях, в махаллях кружки и спортивные секции не по усмотрению взрослых, а именно те, которые действительно интересны детям.
Кстати, скажем заодно и о посещаемости учебных заведений. Плохая посещаемость – проблема вовсе не только учебная. Если подросток отсутствует на занятиях, значит, проводит время где-то в ином месте. И кто поручится, что это иное место – не базар, подворотня, притон? Чем может заняться предоставленный сам себе подросток, прогуливающий занятия, – вопрос непредсказуемый. Многие руководители учебных заведений начинают бить тревогу лишь тогда, когда у учащегося уже 600 и более часов пропущено без уважительной причины. Но если не дожидаться «критической отметки» и уже после первого же прогула уроков вызвать подростка вместе с родителями на беседу, выявить причины такого поведения, то можно избежать многих негативных последствий. В любом случае в таких ситуациях важно взаимодействие педагогов, родителей и сотрудников органов правопорядка. Большую роль здесь могут сыграть профилактические беседы представителей органов внутренних дел с учащимися в присутствии приглашенных руководителей учебных заведений. Инспектора профилактики правонарушений, закрепленные за школами, колледжами, лицеями, по роду своей деятельности обязаны проводить такую работу со школьниками регулярно.
Чтобы держать ситуацию с посещаемостью под контролем, целесообразно было бы внедрение системы, оповещающей родителей с помощью СМС-сообщений о времени прихода их ребенка в учебное заведение и ухода с учебы. Это новшество уже апробировано во многих учебных заведениях республики и получило положительные отзывы.
На сегодняшний день охрана учебных заведений находится в ведении органов внутренних дел. С целью обеспечения безопасности школы, колледжи и лицеи оборудуются кнопками экстренного вызова или, как их еще называют, «тревожными кнопками», которые должны быть подключены к пульту службы охраны и срабатывать при возникновении какого-либо инцидента, требующего вмешательства правоохранительных органов. Такая «тревожная кнопка» может стать и сдерживающим фактором для тех подростков, которые склонны к проявлению агрессии. Но пока все это находится в процессе внедрения...
Дилором Нурмухамедова.