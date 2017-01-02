«Добавьте нам хоть Старый Новый год!»
«Старый Новый год». Странное, парадоксальное сочетание, то, что филологи называют – «оксюморон». Почему он «старый»? Почему каждым январем, через две недели после того, как отгремят хлопушки, отгорят свечи, отшумит празднование Нового года, в ночь с 13 на 14 января он снова стучится к нам в дверь, только под другим названием? Говорят, нередко под этот странный праздник и события происходят странные, когда люди вдруг открывают в себе и окружающих доселе неизвестные стороны характера, обнаруживают какие-то новые грани личности... Может, оттого, что Старый Новый год – это словно бы раздвоение одного праздника? Или это зов далеких предков, которые именно в эту ночь встречали когда-то Новый год?..
Он старый, он совсем уже не новый,
На нем уже пылали эти свечи,
На них уже сверкали эти слезы,
Однажды утром эти гости разошлись.
Но мы летим опять на это пламя,
Но втайне мы надеемся на чувство,
На эту самую желанную добавку.
Добавьте нам хоть Старый Новый год!..
(Юнна Мориц)
У Старого Нового года, этого удивительного, словно бы не совсем «легитимного» праздника, – двойная история. Если начать совсем уж издалека, – датой сотворения мира, как гласит древний перевод Ветхого завета, раньше считалось 1 марта 5508 г. до нашей эры. Поэтому Новый год начинался в первый день весны (по новому стилю 14 марта). Однако в византийскую эру эта дата была пересчитана более точно, и днем сотворения мира стало считаться 1 сентября 5509 года до нашей эры. Новый год отныне начинался в первый день осени.
На Руси в языческие времена наступление Нового года отмечали 22 марта – в день весеннего равноденствия (как и у нас на Востоке и ныне отмечают Навруз). После принятия же на Руси христианства византийский календарь стал постепенно вытеснять старый, и Новый год теперь уже начинался 1 сентября. Эту дату и сегодня некоторые учения трактуют как истинный день рождения Христа. Долгое время на Руси сохранялся новогодний «разнобой»– одни продолжали отмечать Новый год весной, другие – осенью. И только в конце XV века – в 1492 году – официально определили единую дату начала Нового года на Руси: 1 сентября.
Спустя два века, 19 декабря 1700 года, Петр Первый указом повелел исчислять лета с 1 января от Рождества Христова (то есть, по «новому» стилю, – 14 января). Таким образом, в Российском государстве 1699 год продолжался всего четыре месяца, с сентября по декабрь.
К началу ХХ века Россия продолжала пользоваться юлианским календарем, на тринадцать суток отставая от Европы, давно перешедшей на григорианский календарь. Продолжалось это до 18 января 1918 года. Изданный же в этот день Декрет Совета народных комиссаров «О введении западноевропейского календаря» гласил: «Первый день после 31 января этого года считать не 1-м февраля, а 14-м февраля, второй день считать 15-м и т.д.». Так произошел в огромной стране переход с юлианского на григорианский календарь – то есть переход на так называемый «новый стиль». После которого было решено продолжить празднование этого дня, но с меньшими торжествами и феериями, чем в ночь с 31 декабря на 1 января.
Новый год остался главным днем в череде новогодних празднеств, но вместо других рождественских праздников, которые раньше традиционно отмечались после 7 января, в календаре появилась еще одна знаменательная дата – 14 января. Ее решено было назвать Старым Новым годом.
Так и родился этот редкий исторический феномен, дополнительный праздник, подаренный нам в результате смены летоисчисления.
С первого по тринадцатое –
пропасть между времен.
Вытру рюмашки насухо,
выключу телефон.
Сняли иллюминацию,
но не зажгли свечей,
с первого по тринадцатое
жены не ждут мужей.
Нас обвенчает наскоро
снежная коронация
с первого по тринадцатое,
с первого по тринадцатое...
(Андрей Вознесенский)
Но помимо истории, так сказать, политической, официозной, есть и другая – имеющая отношение к календарю церковному. Это отчасти связано с тем, что Русская Православная церковь продолжает отмечать и Обрезание Господне (до 1918 г. совпадавшее с гражданским Новым годом), и Рождество Христово, как и все церковные праздники, по юлианскому календарю. При этом современный Новый год выпадает на Рождественский пост. В древнерусском календаре этот день был посвящен Василию Великому и назывался Васильев день. Этот день считался очень важным с точки зрения его влияния на весь последующий год. 13-е же января, согласно православному календарю, – день памяти преподобной Мелании (Меланки). Поэтому в народе ночь с 13 на 14 января – день святителя Василия Великого – называют встречей Василия с Меланкой. По старинной традиции, в новогоднюю ночь отмечался «щедрый» Васильев вечер. В этот день было принято богато, щедро накрывать стол. Особенно ценились блюда из свинины, потому что святой Василий Великий считался покровителем свиноводов.
Для многих верующих людей Старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.
Он старый, он совсем уже не новый,
На нем уже звенели эти струны,
И этот снег, и этот воск, и эти чувства.
Однажды утром этот воск окаменел.
Но все равно мы дети, мы на елку.
И мы летим за этой призрачной добавкой,
За невозвратным и неповторимым,
Добавьте нам хоть Старый Новый год!
(Юнна Мориц)
Итак, расхождение юлианского календаря (или календаря «старого стиля») и григорианского – того, по которому сейчас живет практически весь мир, в XX–XXI веках составляет тринадцать дней. Именно благодаря этому расхождению календарей мы и отмечаем два «Новых года» — по старому и новому стилю. Но интересно, что разница между юлианским и григорианским календарями увеличивается каждое столетие на один день. Поэтому с 1 марта 2100 года эта разница составит 14 дней. А с 2101 года Рождество и Старый Новый год будут отмечаться на день позже.
…Вьюгою Патриаршею
позамело капот,
в новом несостоявшееся
старое настает.
Вместо метро Вернадского
кружатся дерева,
сценою императорской
кружится Павлова…
Только в России празднуют
эти двенадцать дней,
как интервал в ненастиях
через двенадцать лет.
(Андрей Вознесенский)
А ведь поэт не прав: Старый Новый год давно уже празднуют не только в России. В ночь на 13 января накрывают праздничный стол в Греции, Македонии, Румынии, Сербии, Черногории, Швейцарии. И даже в Алжире, Марокко и Тунисе! Правда, отмечают его там по берберскому календарю, который, впрочем, представляет собой тот же юлианский календарь, с несущественными отличиями. В результате накопившихся ошибок канун праздника приходится на 11 января.
Излишне говорить, что Старый Новый год остается одним из любимых праздников и практически во всех странах СНГ, от Белоруссии, Украины и Казахстана до Абхазии, Грузии и Армении. И, конечно, его с удовольствием отмечают в нашем родном Узбекистане. В самом деле, кто же откажется в ночь с 13 на 14 января «допраздновать»?.. Помимо того, что дополнительный праздник, в любом случае, радует уже сам по себе, есть в Старом Новом годе еще какая-то особая прелесть, атмосфера умиротворения и домашнего уюта. Продлевая очарование Нового года, со всеми его атрибутами – разряженной елкой, свечами и шампанским, – этот праздник более спокойный, ему не свойственна суета – неизбежный спутник Нового года. В этот день хочется полностью отдаться ускользающему новогоднему волшебству...
Он старый, он совсем уже не новый,
На нем уже слыхали эти песни.
На нём уже пылали эти клятвы.
Однажды утром – только пепел золотой.
Но мы готовы умереть за этот пепел,
За этот праздник нашей нежности и грусти.
И мы летим за этой призрачной добавкой,
Добавьте нам хоть Старый Новый год...
(Юнна Мориц)
Г. ЖДАНОВА.